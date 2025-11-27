В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с 27-летней горожанки 84 тысячи рублей. Всю эту сумму составили штрафы по линии ГИБДД, которые женщина оплачивать не спешила. В итоге их накопилось 106 штук.Горожанка оплатила задолженность только после того, как приставы арестовали ее счета. Кроме того, за пропуск сроков, отведенных на добровольную уплату долга, женщине начислили еще 58 тысяч рублей исполнительского сбора. Эту сумму любительнице езды без правил также пришлось оплатить, сообщили в УФССП Бурятии.