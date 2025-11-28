В Бурятии появилась новая схема обмана доверчивых граждан

Жители республики все чаще становятся жертвами киберпреступников. По данным МВД Бурятии, всего за десять месяцев текущего года в регионе зафиксировали 5 031 преступление, которое злоумышленники совершили с использованием IT-технологий. Действия мошенников нанесли общий материальный ущерб в колоссальные 484,3 млн рублей, из которых 303,3 млн пришлись на Улан-Удэ. На фоне этих тревожных цифр мошенники не просто активизировались, но и начали применять более изощренные схемы обмана. Какие именно способы появились, читайте в «Номер один».- Я получила сообщение от своей племянницы Кати в Telegram. Она писала: «Тетя Лена, помоги, пожалуйста, проголосовать за меня в конкурсе детских рисунков. Там всего минута займет!». Ссылка выглядела странно, но я подумала: ну, конкурс, бывает. Катя у меня талантливая, рисует. Я перешла, меня перебросило на страницу, похожую на «ВКонтакте», и попросили авторизоваться, чтобы проголосовать. Я ввела логин и пароль от своего аккаунта. Больше ничего не происходило. А через час мне начали звонить друзья и спрашивать, почему я рассылаю им эти же ссылки. Оказалось, сама того не зная, я стала звеном в цепи мошенников, - вспоминает жительница Улан-Удэ.История Елены - наглядный, но уже устаревший пример фишинга (в переводе с английского языка означает «ловить рыбу». - Прим. ред.). Так называют вид мошенничества, при котором злоумышленники выманивают у жертвы личную информацию: логины, пароли, данные банковских карт, номера документов или коды подтверждения, маскируясь под официальный запрос.Однако сегодня простая схема «проголосуй за меня» превратилась в целый многоуровневый спектакль. Мошенники окружают жертву десятками подставных лиц, создавая полную иллюзию реальности. Их новая схема работает куда убедительнее: они не просто копируют аккаунт вашего знакомого, а создают для него целую виртуальную реальность.- Мне пришло приглашение в группу от старого друга детства Димы. Я зашел, а там кипит жизнь. Человек 30 участников, все пишут: «Дима, мы с тобой», «Давай, сынок, ты лучший», «Какой молодец, гордимся». Я подумал: «Вот это да, Дима в каком-то серьезном проекте». В закрепе было сообщение от него самого: «Друзья, спасибо за поддержку. Для победы в конкурсе остался последний этап - нужно пройти по ссылке и подтвердить голос СМС-кодом». Уже было потянулся за телефоном, но смутило, что я не могу написать сообщение в общий чат. Попытался написать Диме личное сообщение. А он не отвечал. И тогда я ему позвонил. Он был в шоке, его аккаунт взломали сутки назад, - делится студент Артем.Именно на этом «социальном доказательстве» - видимости массовой поддержки - и играют преступники. Десятки ботов имитируют живую активность, создавая у жертвы полную иллюзию правды. Цель же остается прежней… Заставить человека перейти по опасной ссылке.- Преступность всегда находится в состоянии трансформации, закономерно адаптируясь к новым социальным и технологическим реалиям. Те же киберпреступления за последнее десятилетие из периферийной угрозы превратились в ключевой вызов безопасности нашего региона. С новыми видами цифрового мошенничества мы сталкиваемся практически ежедневно. Недоброжелатели используют все более изощренные методы социальной инженерии для обмана жертв. Схем очень много: взломы личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, манипуляции на тему якобы пострадавших родственников, липовые инвестиционные предложения… Наши граждане стабильно пытаются заработать деньги. Люди, к сожалению, ведутся и переводят злоумышленникам внушительные суммы, - констатировал ранее начальник Управления уголовного розыска МВД Бурятии Дмитрий Тугаринов.Если взрослых чаще ловят на желании помочь, то детей - на страхе. В Бурятии фиксируют все больше случаев, когда жертвами киберпреступников становятся школьники.- Я взяла мамин телефон, чтобы написать подруге, и мне пришло сообщение от ее имени: «Срочно! Скинь, пожалуйста, скриншот экрана, у меня глючит», - со слезами на глазах рассказывает 11-летняя Аня из Улан-Удэ. - Я отправила. Через минуту мне написал незнакомый человек и скинул этот же скрин. Он сказал: «Я из службы безопасности. Твою маму взломали, и на нее сейчас оформят кредит на миллион. Чтобы этого не случилось, нужно срочно перевести все деньги с ее карты на защитные номера». Я очень испугалась. Мама была на работе, а папы нет. Я помнила, где она записывает пароли... И перевела 44 тыс. рублей. Потом он велел удалить переписку и никому не говорить, иначе маму заберут в тюрьму.Этот случай, увы, не единичный. В правоохранительных органах констатируют, что киберпреступники все чаще целенаправленно выбирают своими жертвами детей, используя их доверчивость и оказывая психологическое давление через страх.Параллельно с цифровым мошенничеством в республике фиксируется и новый вид телефонного обмана. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками администрации города.- Позвонила женщина, представилась специалистом из мэрии. Вежливо поздравила с присвоением звания «Ветеран труда» и сказала, что мне положена единовременная выплата в 30 тыс. рублей. Оформить ее можно сразу по телефону. Для этого нужно продиктовать данные паспорта и номер карты, куда перечислять. Я уже было начал диктовать, но меня смутило, что она очень торопилась и перебивала. Сказал, что перезвоню, и положил трубку. Потом позвонил в администрацию, где мне ответили, что никаких выплат сейчас нет. До сих пор трясет от того, что чуть не отдал все свои сбережения, - говорит 72-летний пенсионер Виктор.Напомним, что мошеннические схемы ежегодно приводят к финансовым потерям у огромного числа пенсионеров. Только с начала этого года они лишились более 5 млн рублей. Чтобы противостоять этой угрозе, в рамках акции «Защити пенсионера от мошенников» в учебных заведениях провели специальные родительские собрания с приглашением пожилых людей. Организаторы уже охватили 53 таких мероприятия, которые посетили более 2758 человек, 658 из которых - граждане пожилого возраста.На основе экспертных комментариев мы сформулировали несколько простых, но надежных правил безопасности.Первое и главное правило - никогда и никому не сообщайте коды из SMS. Это универсальный рецепт безопасности. Схемы преступников могут меняться, однако цель всегда одна - выманить именно эти цифры. Запомните раз и навсегда: ни при каких условиях код из СМС не должен становиться известен никому, кроме вас.Второй важный принцип - всегда проверяйте информацию через другой канал связи. Если вам пришло подозрительное сообщение от друга или родственника, не поленитесь позвонить ему или написать в другом мессенджере. Как показывает история Артема, один звонок может спасти не только ваши деньги, но и аккаунты друзей.Обязательно защитите свои мессенджеры, включив двухфакторную аутентификацию. Это главный щит вашего аккаунта. Даже если мошенники узнают ваш пароль, без одноразового кода, приходящего на телефон, они не смогут войти.Крайне важно выработать привычку быть немного «параноиком». Любая просьба перейти по ссылке, особенно срочная и эмоциональная, должна вызывать подозрение. Обилие ошибок в тексте, обращение по полному имени, нестыковки в фактах – все это красные флаги, которые должны мгновенно повышать вашу бдительность.И, наконец, не забудьте провести беседу с детьми и пожилыми родственниками. Объясните им, что нельзя переводить деньги незнакомцам, отправлять скриншоты и верить сообщениям о «страшной опасности». Такой доверительный разговор – это самая эффективная защита для тех, кто наиболее уязвим.Цифровой мир дает нам невероятные возможности, но и открывает новые риски. В этих условиях бдительность, здоровый скептицизм и простое человеческое общение по телефону становятся самыми надежными способами защитить себя и своих близких от потери денег и личных данных.