Общество 27.11.2025 в 15:27

В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей

Они смогут стать частью большого фильма о современной духовной России
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
В России стартует съёмка документального сериала «Буддисты России». Этот проект расскажет о людях, для которых буддийская философия стала частью повседневной жизни, помогает оставаться осознанными, принимать перемены. И даже - бороться с непреодолимыми трудностями, побеждать горе и совершать невозможное.

В настоящее время авторы проекта объявляют кастинг героев: тех, чьи истории могут вдохновить. 

«Мы ищем буддистов с удивительными судьбами, проживающих в республиках Бурятия и Тыве. Тех, кто пережил или переживает острые моменты жизни, возможно кого-то спасает или сам был спасен, тех, кто выстоял перед лицом превратностей. Если это вы, если буддизм стал вашей поддержкой - расскажите о себе. Ваш пример может стать частью большого фильма о современной духовной России», - пишут авторы проекта.  

Подать заявку на кастинг можно по адресу: kostombor@yandex.ru

Требования к заявке (для героев документального сериала «Буддисты России»)

1. Краткая информация о вас: 

• ФИО (можно указать, если хотите, как представляться в фильме). 
• Возраст, город, профессия.  
• Контактные данные (телефон, e‑mail, ссылки на соцсети).

2. Ваша история: 

Расскажите в свободной форме: 

• Как вы познакомились с буддизмом?

• Что вас вдохновило в этой философии?

• Как она помогает вам в жизни (в работе, семье, отношениях, в трудные периоды)?

• Есть ли конкретные ситуации, когда буддизм помог вам изменить себя или преодолеть кризис? 

3. Почему, по вашему мнению, ваша история может вдохновить других?

4. Пришлите 1–2 фотографии, где вас хорошо видно в естественной обстановке (дома, на работе, в повседневной жизни).  

5. Короткое видео (до 1 минуты)

Расскажите на камеру — кто вы и почему буддийская философия важна в вашей жизни (можно снять на телефон, без монтажа).
Теги
кино буддизм

Все новости

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
27.11.2025 в 16:21
Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП
27.11.2025 в 15:55
Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами
27.11.2025 в 15:54
Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи
27.11.2025 в 15:40
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
27.11.2025 в 15:27
Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте
27.11.2025 в 14:59
В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов
27.11.2025 в 14:43
Поезд Деда Мороза прибудет в Улан-Удэ 30 ноября
27.11.2025 в 14:16
«А вам не сказали? Он сегодня утром умер»
27.11.2025 в 14:11
В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург
27.11.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами
На новогоднюю красавицу повесили почти 900 украшений
27.11.2025 в 15:54
В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов
В итоге женщине пришлось выложить почти 150 тысяч рублей
27.11.2025 в 14:43
Поезд Деда Мороза прибудет в Улан-Удэ 30 ноября
Восточно-Сибирская железная дорога готовит к встрече волшебного состава праздничную программу
27.11.2025 в 14:16
«А вам не сказали? Он сегодня утром умер»
Сибирячка обвинила новосибирских врачей в смерти отца
27.11.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru