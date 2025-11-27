Общество 27.11.2025 в 15:27
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
Они смогут стать частью большого фильма о современной духовной России
Текст: Андрей Константинов
В России стартует съёмка документального сериала «Буддисты России». Этот проект расскажет о людях, для которых буддийская философия стала частью повседневной жизни, помогает оставаться осознанными, принимать перемены. И даже - бороться с непреодолимыми трудностями, побеждать горе и совершать невозможное.
В настоящее время авторы проекта объявляют кастинг героев: тех, чьи истории могут вдохновить.
«Мы ищем буддистов с удивительными судьбами, проживающих в республиках Бурятия и Тыве. Тех, кто пережил или переживает острые моменты жизни, возможно кого-то спасает или сам был спасен, тех, кто выстоял перед лицом превратностей. Если это вы, если буддизм стал вашей поддержкой - расскажите о себе. Ваш пример может стать частью большого фильма о современной духовной России», - пишут авторы проекта.
Подать заявку на кастинг можно по адресу: kostombor@yandex.ru.
Требования к заявке (для героев документального сериала «Буддисты России»)
1. Краткая информация о вас:
• ФИО (можно указать, если хотите, как представляться в фильме).
• Возраст, город, профессия.
• Контактные данные (телефон, e‑mail, ссылки на соцсети).
2. Ваша история:
Расскажите в свободной форме:
• Как вы познакомились с буддизмом?
• Что вас вдохновило в этой философии?
• Как она помогает вам в жизни (в работе, семье, отношениях, в трудные периоды)?
• Есть ли конкретные ситуации, когда буддизм помог вам изменить себя или преодолеть кризис?
3. Почему, по вашему мнению, ваша история может вдохновить других?
4. Пришлите 1–2 фотографии, где вас хорошо видно в естественной обстановке (дома, на работе, в повседневной жизни).
5. Короткое видео (до 1 минуты)
Расскажите на камеру — кто вы и почему буддийская философия важна в вашей жизни (можно снять на телефон, без монтажа).
