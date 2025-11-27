Общество 27.11.2025 в 15:54

Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами

На новогоднюю красавицу повесили почти 900 украшений
Текст: Елена Кокорина
На главной площади Улан-Удэ сотрудники МБУ «Горсвет» создают новогоднее настроение. Прямо сейчас главную елку города украшают 886 яркими шарами.

Ранее в мэрии города сообщали, что высота елки составит 27 метров, а высота звезды на ее макушке – 2 м. Длина ёлочных гирлянд – 1200 м, а длина гирлянд шатра над елкой – 3650 м. Уже скоро грядет установка мерцающего шара – центрального элемента праздничного убранства главной городской площади, а также удобных «рукогреек».

Фото: мэрия города

