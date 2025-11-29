Знакомьтесь, патологический фантазер

Ему не нужна фиксированная зарплата, как и ежеквартальные премии, оплачиваемый отпуск, больничные, выходные. Знакомьтесь, это ваш новый коллега - искусственный интеллект, который уже вовсю генерирует причины для вашего увольнения. Единственный минус нейромашины - периодическое вранье, но даже с этим работодатели готовы мириться.Цифровой контент - это новая нефть, а искусственный интеллект - самый быстрый ее добытчик.- Рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Мы с вами стали свидетелями того, как появилась новая технология, которая позволяет создавать контент и обрабатывать терабайты информации. Применение искусственного интеллекта существенно позволило людям сократить объемы затрачиваемых ими сил для придумывания чего-либо: генерирования текстов, создания изображений, производства видео, синтеза музыки и голосов, - констатирует улан-удэнский разработчик мобильных игр Степан Красиков.Тень искусственного интеллекта уже легла на порог офисов и творческих студий. Боязнь не просто потерять доход, а оказаться ненужным, выброшенным на обочину прогресса заставляет людей смотреть на каждое технологическое новшество с неподдельной опаской. Это больше, чем страх автоматизации, это экзистенциальный ужас перед миром, где человеку может попросту не найтись места.- Внедрение нейросетей раскололо нашу планету на два враждующих лагеря. Для бизнеса это инструмент гиперэффективности и радикального сокращения издержек, ведь искусственный интеллект не требует зарплаты и социальных гарантий. Но эта рациональность сталкивается с сопротивлением пользователей, которые в каждом таком случае видят двойной минус: очевидную экономию в ущерб качеству и несправедливое лишение людей работы, - говорит опытный программист.Вполне естественно, что сотрудники с опаской следят за тем, как искусственный интеллект претендует на их рабочее место. Однако эксперты смотрят на ситуацию несколько глубже: «Да, в перспективе алгоритмы смогут заменить множество людей. Парадокс в том, что при этом они создадут для нас нового рода профессии. Нейросеть не способна полностью заменить узкопрофильных специалистов, занимающихся организационными вопросами и прибегающих к сложной мозговой активности. Пока что ее удел - помощник: быстрая генерация черновиков или идей. Но именно это рождает спрос на новых людей, например, промпт-инженеров. Они выступают «переводчиками» между машиной и человеком».Основная задача промпт-инженеров - сформулировать запрос так, чтобы искусственный интеллект выдал нужный всем результат. Поэтому рынок «живого» труда не исчезает, а трансформируется. Одни профессии уходят в прошлое, чтобы освободить место для других в будущем.- Либо вы учитесь управлять нейросетями, либо оттачиваете свои навыки до уровня, недоступного искусственному интеллекту. Второй сценарий подразумевает, что вы должны стать попросту незаменимым, - говорит Степан Красиков.Сегодня искусственный интеллект проник уже практически во все сферы жизни, включая и такую консервативную, как медицина: радиологию, нефрологию, гастроэнтерологию, генетическую диагностику, даже в разработку лекарств и пр.Наука стала тем полигоном, где искусственный интеллект прижился по-настоящему. Исследователи первыми начали массово доверять нейросетям работу с данными - от анализа генома до прогнозирования экспериментов. Но настоящая революция в том, что ИИ стал советчиком даже в самых неожиданных областях. Например, кейс с рыбалкой. Представьте: вы описываете нейросети локацию - реку, время, погоду, а она в ответ выдает четкий и, главное, рабочий гайд по ловле рыбы. Это уже не просто игрушка, а реальный инструмент, который меняет подход к любому хобби или профессии.ИИ теперь доступен везде, но его ежедневное использование чревато. Ведь главный недостаток нейросетей - склонность к периодическому галлюционированию и генерации ложных сведений. Блогер Мери Калдасс, например, доверилась ответу ChatGPT. Испанка не стала оформлять визу для поездки в Пуэрто-Рико. По итогу женщину сняли с рейса.- Справиться с бытовым вопросом ИИ под силу, но только если вы сами хорошо понимаете, чего хотите. Нейросеть слепа к контексту. Для нее нет разницы между математическим уравнением и поэмой, если об этом не сказано прямо. Без четкого брифа она не решает задачу, а сочиняет. Это как общаться с патологическим фантазером. Поэтому единственный способ получить адекватный ответ - дать ей максимально подробную формулировку предстоящей задачи, - объясняет разработчик мобильных игр. - Практические каждая нейросеть та еще лгунья, и я на своей шкуре это прочувствовал. Помню, попросил создать презентацию по готовому тексту. Все было красиво, но в одном слайде красовалась незнакомая ссылка. Начал расспрашивать ее про это, а по итогу оказалось, что она выдумала научное исследование, ученого и место его работы.Специалисты отмечают, что склонность нейросетей к галлюцинациям напрямую связана с перегрузкой контекстом. Чем дольше длится беседа с искусственным интеллектом, тем больше задач в нее «упаковывается». Из-за этого выше шанс, что она начнет путать факты, искажать данные или просто допридумывать их.- Поэтому каждую очередную задачу лучше всего начинать с нового диалога, - говорит программист.Отличить творение нейросети от человеческого уже практически невозможно. Особенно когда речь заходит о фото и видео. Всего пару лут назад искусственный интеллект с позором проваливал самые легкие тесты, например, не мог нарисовать руки. Вместо пяти пальцев зрителей ждал сюрреалистический веер из четырех, шести, семи конечностей, а то и вовсе отросток с щупальцами. Сегодня это не так.- Нейросеть, если можно так выразиться, взяла себя в руки. Проблему с пальцами она наконец-то решила. Теперь ее выдают куда более тонкие несоответствия. Прямо сейчас ахиллесова пята у нее - зубы. Алгоритм хоть и учится на миллиардах изображений, но ему все еще не под силу усвоить, что у каждого человека уникальная улыбка. Поэтому в результате она может сгенерировать видео, где в течение одного монолога зубы у человека трансформируются вновь и вновь: то сливаются в сплошную костяную пластину, то внезапно превращаются в звериные клыки, - разъясняет Степан Красиков. - Но самые забавные артефакты - логические. Представьте, человек что-то говорит на оживленной улице, а за его спиной непрерывно блуждает толпа. И вот вы замечаете, что женщина в красном платье, зайдя за спину говорящего, так и не появляется из-за нее. Просто растворяется в пространстве. Или, что еще более странно, выходит из-за спины уже в зеленой кофте, а то и вовсе трансформируется в мужчину.Пока что нейросеть не строит целостную реальность, она лишь дорисовывает по отдельности каждый кадр, живущий по своим, весьма причудливым правилам.- С текстом сложнее. В нем поймать ИИ практически нереально, но все еще остается одна деталь, мелкая грамматическая привычка, которая выдает нейросеть: это символ «тире». Человек по старой привычке, особенно в неформальной переписке, чаще всего ставит обычный дефис или короткое тире. ИИ же, обученный на выверенных текстах, следует строгому правилу, использует длинное тире. В этом смысле машина нас «правильнее», - подмечает Красиков.Алгоритмы стерли творческие границы. Сегодня абсолютно любой может в несколько кликов сгенерировать музыкальную композицию, видеоролик или даже сценарий для полного метра. А с помощью стандартного набора голосовых моделей еще и профессионально озвучить задуманное.- Сегодня нейросети научились так точно копировать человеческую речь, что им хватает всего минуты вашего голоса, и вот машина уже говорит словно это вы. Генерация звука вышла на такой уровень, что человек, никогда не сталкивавшийся с искусственным интеллектом, даже не заподозрит подмены. Это уже не синтез, а самая настоящая копия, - разводит руками программист.Подключи к этому эмоциональный фактор, и потенциальная жертва - в ловушке. Только задумайтесь… Вам звонит незнакомый номер, а в трубке слышите всхлипывающий голос родного ребенка: «Мама, помоги!». В этот момент мозг отключает логику. Вы не станете анализировать тембр или шумы, а сделаете все, что скажут.- Это значительно меняет правила игры. Теперь под угрозой мошеннических действий не только ваши данные, но и инстинкты. Даже нам, искушенным пользователям, порой сложно с ходу отличить голосовую подделку. Если вслушаться, можно уловить фальшь: неестественные паузы, механистичный тембр или странный эмоциональный окрас. Но в состоянии паники, страха или внезапного потрясения все эти «маячки» просто перестают работать, - констатирует разработчик мобильных игр. - Возьмем, например, дипфейки. Они давно перестали быть развлечением, превратившись в оружие. Я считаю, что когда с помощью нейросетей создают поддельное видео, где человек говорит или делает то, чего никогда не было, это удар ниже пояса. Вообразить можно все что угодно: оскорбление со стороны близких родственников, раскрытие корпоративной тайны коллегой, поддержка скандальной инициативы публичной личностью. Такой контент может разрушить жизнь при полной невиновности героя фальшивого ролика.Уследить за новостным потоком, увы, невозможно, и именно в этом информационном хаосе дипфейки наносят самый страшный удар. Для публичных людей подобного рода ролики становятся настоящим кошмаром: всего одна умело сфабрикованная запись способна мгновенно разрушить карьеру, строящуюся годами. Однако под ударом может оказаться абсолютно любой.- Обезопасить себя теперь можно лишь частично. Во-первых, учитесь видеть несостыковки. Во-вторых, информируйте своих близких, - рекомендует Красиков. - Наша главная уязвимость в том, что мы сами становимся соавторами своих дипфейков. Наш цифровой след уже есть повсюду: фото в соцсетях, видео с праздников, записи голоса в мессенджерах. Преступникам даже не нужно нас тайно записывать - мы уже подарили им все, выложив очередное селфи с озвучкой. Поэтому остается только смириться. Доверяй, но проверяй, как говорится.