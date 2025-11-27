Общество 27.11.2025 в 16:51

Госинспектор нацпарка Бурятии создает красоту из дерева

Природа для Анатолия Шинкарева – главная муза
A- A+
Текст: Карина Перова
Госинспектор нацпарка Бурятии создает красоту из дерева
Фото: Тункинский национальный парк

В Тункинском национальном парке в Бурятии рассказали о госинспекторе Зун-Муринского инспекторского участка Анатолии Шинкареве, который умело создает красоту из дерева. Работы резчика украшают новую экологическую тропу во дворе административно-музейного комплекса нацпарка.

Мужчина уже 17 лет служит делу сохранения флоры и фауны, демонстрируя преданность охране окружающей среды. Он с детства любит природу, которая вдохновляет его своей красотой и непредсказуемостью.

«Первые годы службы были непростыми, полными вызовов и столкновений с теми, кто нарушал закон. Нередко встречались браконьеры и лесонарушители, их привлекали к административной и уголовной ответственности. Постепенно ситуация изменилась, и число нарушений существенно сократилось», – отмечает Анатолий Юрьевич.

Несмотря на всю серьезность и ответственность основной профессии, Анатолий находит время для создания изделий из природных материалов. По его словам, дерево обладает удивительной структурой. Можно увидеть не только привычные кольца, свидетельствующие о возрасте деревьев, но также узоры и формы, которые подсказывают идеи будущих творений. Иногда умелец целенаправленно ищет интересные образцы, отправляясь на лесопилки.

«В лесу часто рассматриваю деревья и фантазирую, что можно было бы сделать из пня или сучка, собираю разнообразные природные материалы: старые пни, коряги, а также останки диких животных – кости, рога, шкуры. Эти находки становятся основой для воплощения творческого замысла», - признается Анатолий.

Процесс создания одной работы может занимать от одной недели до месяца, в зависимости от сложности замысла. Особое восхищение вызывают его реалистичные фигурки животных и птиц. Кроме того, некоторые творения вошли в экспозицию музея национального парка «Природы и Человека».

«Хочу видеть национальный парк процветающим. Моя цель – передавать людям знания и опыт, помогающие сохранить природные ресурсы и развивать творчество», - заключил мастер.

Теги
творчество

Все новости

Житель Улан-Удэ стал «четырежды героем» алкогольной статьи
27.11.2025 в 17:16
В Бурятии нашли 16-летнюю девушку, которая покинула стены соцучреждения
27.11.2025 в 17:06
Госинспектор нацпарка Бурятии создает красоту из дерева
27.11.2025 в 16:51
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
27.11.2025 в 16:21
Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП
27.11.2025 в 15:55
Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами
27.11.2025 в 15:54
Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи
27.11.2025 в 15:40
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
27.11.2025 в 15:27
Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте
27.11.2025 в 14:59
В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов
27.11.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии нашли 16-летнюю девушку, которая покинула стены соцучреждения
Ее не было три недели
27.11.2025 в 17:06
Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами
На новогоднюю красавицу повесили почти 900 украшений
27.11.2025 в 15:54
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
Они смогут стать частью большого фильма о современной духовной России
27.11.2025 в 15:27
В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов
В итоге женщине пришлось выложить почти 150 тысяч рублей
27.11.2025 в 14:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru