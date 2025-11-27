Госинспектор нацпарка Бурятии создает красоту из дерева

В Тункинском национальном парке в Бурятии рассказали о госинспекторе Зун-Муринского инспекторского участка Анатолии Шинкареве, который умело создает красоту из дерева. Работы резчика украшают новую экологическую тропу во дворе административно-музейного комплекса нацпарка.

Мужчина уже 17 лет служит делу сохранения флоры и фауны, демонстрируя преданность охране окружающей среды. Он с детства любит природу, которая вдохновляет его своей красотой и непредсказуемостью.

«Первые годы службы были непростыми, полными вызовов и столкновений с теми, кто нарушал закон. Нередко встречались браконьеры и лесонарушители, их привлекали к административной и уголовной ответственности. Постепенно ситуация изменилась, и число нарушений существенно сократилось», – отмечает Анатолий Юрьевич.

Несмотря на всю серьезность и ответственность основной профессии, Анатолий находит время для создания изделий из природных материалов. По его словам, дерево обладает удивительной структурой. Можно увидеть не только привычные кольца, свидетельствующие о возрасте деревьев, но также узоры и формы, которые подсказывают идеи будущих творений. Иногда умелец целенаправленно ищет интересные образцы, отправляясь на лесопилки.

«В лесу часто рассматриваю деревья и фантазирую, что можно было бы сделать из пня или сучка, собираю разнообразные природные материалы: старые пни, коряги, а также останки диких животных – кости, рога, шкуры. Эти находки становятся основой для воплощения творческого замысла», - признается Анатолий.

Процесс создания одной работы может занимать от одной недели до месяца, в зависимости от сложности замысла. Особое восхищение вызывают его реалистичные фигурки животных и птиц. Кроме того, некоторые творения вошли в экспозицию музея национального парка «Природы и Человека».

«Хочу видеть национальный парк процветающим. Моя цель – передавать людям знания и опыт, помогающие сохранить природные ресурсы и развивать творчество», - заключил мастер.