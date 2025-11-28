Общество 28.11.2025 в 09:08

В районе Бурятии цены на проезд подняли сразу на 25%

В числе причин этого чиновники назвали открытие ПВЗ и развитие онлайн-банкинга
Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии цены на проезд подняли сразу на 25%
Фото: архив «Номер один»
В Заиграевском районе Бурятии стоимость проезда на внутренних маршрутах с 8 декабря вырастет в среднем на 25%, сообщает «Заиграево-инфо.24/7». В районной администрации столь резкое повышение объяснили сразу несколькими факторами.

Как пояснили чиновники, последнее изменение тарифа на внутрирайонные перевозки в районе произошло в октябре 2024 года. 

«За этот период расходы на эксплуатацию автотранспорта и содержание автопарка существенно возросли. На горюче-смазочные материалы: дизельное топливо – 13%, на масла и жидкости для транспорта – 15%, на запасные части и комплектующие, на шины – на 50%, коммунальные расходы увеличились на 35%. Все эти расходы закладываются в стоимость проезда, поскольку перевозчик полностью покрывает свои расходы самостоятельно», - сообщили в райадминистрации.

Кроме того, местные чиновники указали на планомерное сокращение пассажиропотока. За последние три года он уменьшился более чем на 30%. Причиной этого они назвали открытие пунктов выдачи товаров с маркетплейсов в населённых пунктах, развитие онлайн-банкинга и расширяющиеся возможности получения услуг через «Госуслуги».

«Совокупность этих факторов приводит к необходимости повышения стоимости проезда. В случае отказа от корректировки стоимости существует риск дальнейшего сокращения количества маршрутов, особенно внутрирайонных», - отметили в администрации района. 

Местных жителей успокоили только одним - перевозчики вправе пересматривать тарифы не чаще одного раза в год. Так что следующее повышение произойдет не ранее декабря 2026 года.

Теги
рост цен транспорт заиграевский район

