Фельдшер из Бурятии пробиралась к больному по пояс в снегу

Семейная пара Крутиковых из посёлка Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии выразила благодарность фельдшерам «скорой» Нижнеангарской ЦРБ – Надежде Галецкой и Юлии Красиковой.

Жена рассказала, что Юлия спасла ее мужа, у которого случился сердечный приступ. Все произошло 25 ноября после мощного снегопада, сообщили в телеграм-канале Северобайкалье-инфо.24/7.

«Дороги еще не чищенные. И пришлось фельдшеру Юлии Красиковой с основной дороги (около спортзала геологии) пробираться с ящиками с медикаментами и кардиографом по пояс в снегу до больного на улицу Геологическую и обратно. Настоящий медик!», - рассказала женщина.