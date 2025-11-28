Общество 28.11.2025 в 09:51

Непристегнутый ремень обошелся жителям Бурятии в 1,38 млн рублей

Штрафы принудительно взыскали приставы
Текст: Карина Перова
Непристегнутый ремень обошелся жителям Бурятии в 1,38 млн рублей
Фото: архив «Номер один»

С начала года судебные приставы Бурятии принудительно взыскали с 1187 жителей республики штрафы ГАИ за непристегнутый ремень безопасности. Всего нарушителям пришлось выплатить 1,38 млн рублей.

Кроме того, еще 337 тыс. рублей приставы взыскали с тех, кто не уплатил штрафы в добровольный срок, установленный для исполнения актов об административном правонарушении.

«После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства у должника есть 5 дней для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Если долг вовремя не погашен выносится исполнительский сбор. Для физических лиц он равен 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей», - напомнили в УФССП по Бурятии.

Непристегнутый ремень обошелся жителям Бурятии в 1,38 млн рублей
