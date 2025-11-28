Общество 28.11.2025 в 10:02

Студентка из Бурятии поборется за корону конкурса «Мисс Офис» и 3 млн рублей

Республику представляет Ксения Цыдыпова
Текст: Карина Перова

Фото: пресс-служба ВСГУТУ

Студентка юридического факультета ВСГУТУ 20-летняя Ксения Цыдыпова представляет Бурятию на международном конкурсе красоты и талантов «Мисс Офис» (18+).

Девушка поборется за титул самой красивой офисной сотрудницы, корону и 3 миллиона рублей. Ксения вошла в ТОП-30 финалисток со всей страны и сейчас готовится выступить в Москве, подчеркнули в пресс-службе университета.

На решающем испытании студентка покажет вечернее платье с элементами бурятских традиций.

«Для меня это не просто красивый костюм, а часть моей истории, культуры и семьи. В нем я чувствую глубокую связь с родными корнями и гордость за свой народ. Мне нравится соединять современный стиль с культурными мотивами, показывать красоту и уникальность Бурятии», — рассказала девушка.

Финальное шоу состоится 29 ноября (18+). 


конкурс красоты



