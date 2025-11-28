Общество 28.11.2025 в 10:55

Замена домофона обошлась улан-удэнке почти в миллион рублей

По старой схеме женщину «развели» мошенники
Текст: Елена Кокорина
Замена домофона обошлась улан-удэнке почти в миллион рублей

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Аферисты так заморочили ей голову, что она сама перевела им около миллиона собственных накоплений. Глаза на происходящее ей открыли ее родные, но, к сожалению, было уже поздно.

Как рассказала сама женщина, 20 ноября ей позвонил некто и представился мастером по установке домофонов. Он сообщил, что в её доме планируется замена домофонов, уточнил количество необходимых магнитных ключей и попросил продиктовать код из смс-сообщения, пояснив, что это необходимо для замены оборудования. В тот же день ей позвонили из банка и предложили помощь в «заморозке» банковских счетов для защиты средств, так как накануне она общалась с мошенниками.

После женщине звонили из Центробанка, полиции и уверяли, что все ее накопления могут быть переведены на территорию недружественной страны, поэтому их нужно срочно спасать.

- Под воздействием этих утверждений гражданка направилась к банкомату и в течение вечера сняла со своей банковской карты сначала 600 000 рублей, а затем ещё 370 000 рублей. Затем ей прислали ссылку на ARK-файл с приложением, якобы, принадлежащим банку. После установки программы мошенники инструктировали гражданку как приложить смартфон к банкомату и внести обратно средства, - сообщили в полиции республики.

- Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о случившемся родственникам, которые и объяснили ей, что она стала жертвой мошенников. В результате действий злоумышленников гражданке был причинён материальный ущерб на сумму 968 000 рублей, что для неё является крупным ущербом, - добавили в полиции.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

