Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя

Инспекторы Бурприроднадзора выехали в Селенгинский район для спасения лебедя, который обосновался на озере Цайдам. Напомним, очевидцы переживают за судьбу одинокого пернатого, не улетевшего в теплые края.

В ходе визуального осмотра специалисты определили, что крыло птицы травмировано. Лебедь нуждается в помощи.

«Сейчас инспекторами проводятся мероприятия по бережному извлечению лебедя для ветеринарного обследования его состояния и определения его дальнейшей судьбы», - рассказали в надзорном ведомстве.