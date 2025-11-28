Общество 28.11.2025 в 11:00
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
У птицы травмировано крыло
Текст: Карина Перова
Инспекторы Бурприроднадзора выехали в Селенгинский район для спасения лебедя, который обосновался на озере Цайдам. Напомним, очевидцы переживают за судьбу одинокого пернатого, не улетевшего в теплые края.
В ходе визуального осмотра специалисты определили, что крыло птицы травмировано. Лебедь нуждается в помощи.
«Сейчас инспекторами проводятся мероприятия по бережному извлечению лебедя для ветеринарного обследования его состояния и определения его дальнейшей судьбы», - рассказали в надзорном ведомстве.