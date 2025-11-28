Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»

Вечером в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии жителей смутил подозрительный автомобиль без номеров. При виде патруля ДПС водитель прибавил газу и попытался скрыться.

О произошедшем сообщили экипажу вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с автоинспекторами росгвардейцы заблокировали машину на одной из улиц. В салоне находились четыре человека.

Правоохранители осмотрели авто и обнаружили свёрток с «травкой». Водителя задержали. Выяснилось, что 22-летний ранее неоднократно судимый местный житель недавно купил эту машину и управлял ей, не имея прав.

«По результатам экспертизы установлено, что содержимое свёртка – это наркотическое вещество «каннабис», общей массой около 5 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело», - отметили в Росгвардии по Бурятии.