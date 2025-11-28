Общество 28.11.2025 в 11:52

Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»

Всего в машине находились четыре человека
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»
Фото: Росгвардия по Бурятии

Вечером в поселке Онохой Заиграевского района Бурятии жителей смутил подозрительный автомобиль без номеров. При виде патруля ДПС водитель прибавил газу и попытался скрыться.

О произошедшем сообщили экипажу вневедомственной охраны Росгвардии. Вместе с автоинспекторами росгвардейцы заблокировали машину на одной из улиц. В салоне находились четыре человека.

Правоохранители осмотрели авто и обнаружили свёрток с «травкой». Водителя задержали. Выяснилось, что 22-летний ранее неоднократно судимый местный житель недавно купил эту машину и управлял ей, не имея прав.

«По результатам экспертизы установлено, что содержимое свёртка – это наркотическое вещество «каннабис», общей массой около 5 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

Теги
Росгвардия задержание

Все новости

В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку
28.11.2025 в 12:37
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
28.11.2025 в 12:30
Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
28.11.2025 в 12:20
Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка
28.11.2025 в 12:09
Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»
28.11.2025 в 11:52
Короткое замыкание стало причиной пожара в селе Бурятии
28.11.2025 в 11:41
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
28.11.2025 в 11:00
Замена домофона обошлась улан-удэнке почти в миллион рублей
28.11.2025 в 10:55
В Улан-Удэ гособвинитель выступил против излишней гуманности суда
28.11.2025 в 10:53
«Он гостил у нее три дня»
28.11.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку
Оставленный в салоне телефон он продал
28.11.2025 в 12:37
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
Вместо одной площадки в этом году их будет сразу три
28.11.2025 в 12:30
Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
Сегодня поздравляют Октябрину Митрофановну Крупину
28.11.2025 в 12:20
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
У птицы травмировано крыло
28.11.2025 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru