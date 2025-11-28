Общество 28.11.2025 в 12:20

Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей

Сегодня поздравляют Октябрину Митрофановну Крупину
A- A+
Текст: Карина Перова
Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
Фото: ТГ-канал Татьяны Быковой

Сегодня свой вековой юбилей отмечает уроженка села Татаурово Прибайкальского района Бурятии. Поздравления принимает труженица тыла Октябрина Митрофановна Крупина, рассказала глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.

Октябрина начала работать в 15 лет – устроилась телеграфисткой на железной дороге на станции Татаурово. В 1943 году поступила в Фельдшерско-акушерскую школу в Улан-Удэ. После окончания в 1946 году ее направили в село Ульдурга Еравнинского района на работу помощником госсанинспектора. Отработав там почти три года, она переехала в Улан-Удэ.

В столице Бурятии Октябрина Митрофановна начала свою трудовую деятельность в Городской больнице №4 в детском отделении, где проработала до 72 лет. Перед выходом на пенсию трудилась в приемном покое в стационаре.

«И по сей день Октябрину Митрофановну не забывают за её добросовестный труд, продолжают поздравлять в знаменательные дни как ветерана медицинской отрасли», - рассказала Татьяна Быкова.

Вместе с супругом вырастили и воспитали двоих детей. Также у долгожительницы трое внуков и трое правнуков.

В честь столетия имениннице вручили персональные поздравления от президента России, главы республики, мэра Улан-Удэ и сертификат на единовременную денежную выплату.

Теги
долгожители столетие юбилей

Все новости

В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку
28.11.2025 в 12:37
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
28.11.2025 в 12:30
Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
28.11.2025 в 12:20
Фанерный завод в Улан-Удэ пустят с молотка
28.11.2025 в 12:09
Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»
28.11.2025 в 11:52
Короткое замыкание стало причиной пожара в селе Бурятии
28.11.2025 в 11:41
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
28.11.2025 в 11:00
Замена домофона обошлась улан-удэнке почти в миллион рублей
28.11.2025 в 10:55
В Улан-Удэ гособвинитель выступил против излишней гуманности суда
28.11.2025 в 10:53
«Он гостил у нее три дня»
28.11.2025 в 10:30
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку
Оставленный в салоне телефон он продал
28.11.2025 в 12:37
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
Вместо одной площадки в этом году их будет сразу три
28.11.2025 в 12:30
Житель Бурятии гонял по поселку без номеров и прав, но с «травкой»
Всего в машине находились четыре человека
28.11.2025 в 11:52
Инспекторы Бурприроднадзора отправились спасать раненого лебедя
У птицы травмировано крыло
28.11.2025 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru