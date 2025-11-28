Медик из Бурятии отмечает столетний юбилей
Сегодня свой вековой юбилей отмечает уроженка села Татаурово Прибайкальского района Бурятии. Поздравления принимает труженица тыла Октябрина Митрофановна Крупина, рассказала глава Минсоцзащиты РБ Татьяна Быкова.
Октябрина начала работать в 15 лет – устроилась телеграфисткой на железной дороге на станции Татаурово. В 1943 году поступила в Фельдшерско-акушерскую школу в Улан-Удэ. После окончания в 1946 году ее направили в село Ульдурга Еравнинского района на работу помощником госсанинспектора. Отработав там почти три года, она переехала в Улан-Удэ.
В столице Бурятии Октябрина Митрофановна начала свою трудовую деятельность в Городской больнице №4 в детском отделении, где проработала до 72 лет. Перед выходом на пенсию трудилась в приемном покое в стационаре.
«И по сей день Октябрину Митрофановну не забывают за её добросовестный труд, продолжают поздравлять в знаменательные дни как ветерана медицинской отрасли», - рассказала Татьяна Быкова.
Вместе с супругом вырастили и воспитали двоих детей. Также у долгожительницы трое внуков и трое правнуков.
В честь столетия имениннице вручили персональные поздравления от президента России, главы республики, мэра Улан-Удэ и сертификат на единовременную денежную выплату.