Общество 28.11.2025 в 12:30
В Улан-Удэ изменили место проведения мясной ярмарки
Вместо одной площадки в этом году их будет сразу три
Текст: Андрей Константинов
В Минсельхозе Бурятии назвали дату проведения традиционной мясной ярмарки, которая соберет личные подворья и сельхозтоваропроизводителей со всей республики. Она пройдет в Улан-Удэ 13 и 14 декабря.
Как отметили в министерстве, в этом году мясная ярмарка на привычном месте у ТРЦ «Кэпитал» проводиться не будет. На этот раз вместо одной площадки их будет сразу три. Это ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9) и продовольственные торговые ряды «Новый Стимул» (ул. Иволгинская, 13а).
«Это временная мера, связанная с изменениями в организации подъездных путей. В следующем году мы планируем вернуться на прежнюю площадку», - пояснили в Минсельхозе.
Мясная ярмарка в Улан-Удэ проводится для стабилизации цен на мясо и является ежегодным мероприятием, где улан-удэнцы смогут сделать запасы не только мяса, но и приобрести субпродукты, мясные полуфабрикаты, рыбную продукцию, а также дикоросы и ягоды непосредственно от производителей.
Напомним, мясная ярмарка в декабре 2024 года вызвала небывалый ажиотаж. Тогда продажи почти в 2 раза превзошли показатели 2023 года. За два дня было реализовано около 171 тонны мясной и 2,5 тонны рыбной продукции, а также 1,3 тонны дикоросов и мёда. Общий объём продаж ярмарки-2024 превысил 73 млн рублей.
