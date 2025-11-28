В Улан-Удэ таксист обокрал свою пассажирку

Житель Улан-Удэ, работающий таксистом, оказался нечистым на руку. Телефон, который оставила у него пассажирка в салоне автомобиля, он не вернул ей, а продал, чтобы подзаработать.

44-летняя женщина обратилась в полицию.

- Женщина пояснила, что вечером возвращалась домой на такси и только дома обнаружила пропажу телефона. Она уточнила, что расплачивалась за поездку через банковское приложение. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на 31-летнего водителя такси, услугами которого пользовалась потерпевшая. Изначально он утверждал, что телефона в салоне автомобиля не было, а после поездки с заявительницей принял еще нескольких пассажиров, которых подобрал на улице.

Полицейские опросили всех пассажиров, которые находились в такси после потерпевшей и в итоге пришли к выводу, что виновен в краже все-таки таксист.

- После предъявления доказательств, мужчина признался в содеянном. Он подтвердил, что забрал оставленный в салоне гаджет и впоследствии его продал. В настоящее время гражданин возместил потерпевшей причиненный ущерб. Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

Фото: loon.site