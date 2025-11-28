В нацпарке Бурятии засняли легкого на подъем медведя

Многие считают медведей медлительными и неуклюжими животными, которые медленно бродят вдоль рек в поисках рыбы. Однако при возникновении угрозы они превращаются в настоящих спринтеров и доказательство тому видео, которым поделились в Тункинском нацпарке.

- Несмотря на внушительную массу в 600 кг, медведь способен развить скорость до 60 км/ч. В гору он бежит быстрее потому, что задние лапы медведя длиннее передних. Это позволяет ему с легкостью подниматься в гору. При этом его скорость может достигать 50 км/ч, - рассказали в Тункинском национальном парке.

Фото: Тункинский нацпарк