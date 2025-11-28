Жителей Бурятии просят не выходить на Гусиное и Щучье озера

В Бурятии жителей и гостей Селенгинского района Бурятии призывают не выходить на неокрепший лед.

По последним данным мониторинга, толщина льда на озере Гусиное составляет от 3 до 5 см, на озере Щучье – от 10 до 15 см.

«На озере Гусиное лед не стабилен, в любой момент могут образоваться трещины. Безопасная толщина льда для одного человека 10 см», - прокомментировали в Селенгинском инспекторском участке ЦГИМС ГУ МЧС России по РБ.