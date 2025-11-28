Общество 28.11.2025 в 15:07

По иску прокурора заведующую детсадом в Улан-Удэ уволят в связи с утратой доверия

Она завышала премии своему мужу и лгала о его доходах
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ бывшая заведующая детским садом трудоустроила в дошкольное учреждение своего супруга и начисляла ему премии, значительно превышающие выплаты других работников.

Кроме того, в ходе декларационной кампании она представила недостоверные данные о доходах мужа за 2023 и 2024 годы. Все эти факты выявила прокуратура Советского района.

Также надзорное ведомство установило, что комитет по образованию администрации города бездействовал: в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции трудовые отношения с заведующей детсадом прекращены по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ («по инициативе работника») на основании её личного заявления. Суд, рассмотрев исковое заявление прокурора, признал такое увольнение незаконным.

«На комитет по образованию администрации Улан-Удэ возложена обязанность изменить основание увольнения на «в связи с утратой доверия», внести соответствующие изменения в трудовую книжку работника и направить сведения в правительство республики для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.

коррупция прокуратура

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

