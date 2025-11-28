Общество 28.11.2025 в 16:11

Жители Бурятии смогут рвануть в Магадан

В 2026 году будет доступен новый авиарейс
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии смогут рвануть в Магадан
Фото: архив «Номер один»

Правительство Бурятии продолжит поддержку авиаперевозок в 2026 году. По данным Росавиации, в следующем году из улан-удэнского аэропорта «Байкал» субсидируются 12 маршрутов: Барнаул, Кемерово, Омск, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Кызыл, Казань, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск.

Также этот список пополнят Томск и Магадан. Последний город в целом стал новым для региона направлением.

«Продажа билетов уже открыта на направлениях Томск и Кызыл. Перевозка по льготным тарифам доступна всем пассажирам без ограничений», - отметили в воздушной гавани Улан-Удэ. 


авиарейсы магадан аэропорт

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

