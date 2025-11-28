Жители Бурятии смогут рвануть в Магадан

Правительство Бурятии продолжит поддержку авиаперевозок в 2026 году. По данным Росавиации, в следующем году из улан-удэнского аэропорта «Байкал» субсидируются 12 маршрутов: Барнаул, Кемерово, Омск, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Кызыл, Казань, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск.

Также этот список пополнят Томск и Магадан. Последний город в целом стал новым для региона направлением.

«Продажа билетов уже открыта на направлениях Томск и Кызыл. Перевозка по льготным тарифам доступна всем пассажирам без ограничений», - отметили в воздушной гавани Улан-Удэ.