Общество 28.11.2025 в 16:41

Пенсионерка из Улан-Удэ живет в невыносимых условиях

Крыша аварийного дома протекает, окно в полиэтилене
Текст: Карина Перова
Пенсионерка из Улан-Удэ живет в невыносимых условиях
Фото: Народный фронт в Бурятии

В региональном отделении Народного фронта рассказали об очередной пенсионерке из Улан-Удэ, которой приходится жить по соцнайму в аварийном доме. Таковым строение по улице Соборная, 13 признали пару лет назад.

Это единственное жилье Любови Руденко. Проблем в помещении полно: крыша во время дождей протекает так, что вся квартира уставлена тазами и ведрами. Одно окно затянуто полиэтиленом, чтобы не так сильно дуло. Раньше так было на всех окнах, потом улан-удэнка заменила часть на пластиковые. Для этого пришлось брать кредит.

«Скоро потолок на меня упадет», - жалуется пожилая женщина.

Она стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Но признается – дальше жить в таких условиях невозможно.

По словам эксперта Народного Фронта Владимира Дашиева, по закону пенсионерка имеет право на получение квартиры по договору соцнайма вне очереди и её права необходимо отстаивать в суде.

«По предварительным данным, в администрации Улан-Удэ есть несколько свободных жилых помещений в Советском и Октябрьском районах. Просим город подключиться к решению проблемы и помочь пенсионерке», - прокомментировали в ОНФ по РБ.

Ранее «народники» сообщали, что в аварийной развалюхе приходится жить пенсионерке и инвалиду Зинаиде Семенюк. Зимой она вынуждена снимать другое жилье.

Теги
аварийный дом Народный фронт

