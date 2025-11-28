В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками

Коммерческая организация после вмешательства прокуратуры Закаменского района Бурятии погасила крупную задолженность по заработной плате – 24,2 млн рублей. Такая сумма накопилась с апреля по октябрь 2025 года. Деньги не платили вовремя 63 сотрудникам.

Руководителю организации внесли представление, также его оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

«По результатам вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников восстановлены, задолженность перед ними погашена», - заявили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, речь идет об акционерном обществе «Закаменск», осуществляющем деятельность в сфере добычи и переработки цветных металлов.