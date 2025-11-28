Общество 28.11.2025 в 17:19

В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками

Людям задолжали 24,2 млн рублей
Текст: Карина Перова
В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками
Фото: архив «Номер один»

Коммерческая организация после вмешательства прокуратуры Закаменского района Бурятии погасила крупную задолженность по заработной плате – 24,2 млн рублей. Такая сумма накопилась с апреля по октябрь 2025 года. Деньги не платили вовремя 63 сотрудникам.

Руководителю организации внесли представление, также его оштрафовали за нарушение трудового законодательства.

«По результатам вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников восстановлены, задолженность перед ними погашена», - заявили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, речь идет об акционерном обществе «Закаменск», осуществляющем деятельность в сфере добычи и переработки цветных металлов.

прокуратура зарплата нарушение

