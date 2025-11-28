Общество 28.11.2025 в 18:01

В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии

Сотням горожан вернули холодную воду
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии

Аварийно-восстановительные работы по улице Бабушкина завершены, сообщили в МУП «Водоканал». Подача холодного водоснабжения жителям возобновлена.

Напомним, выход воды сегодня в обеденное время случился на улице Бабушкина. Причиной аварии стала подрядная организация, которая при проведении земляных работ повредила трубопровод Д-200 мм.

Аварийная бригада МУП «Водоканал» оперативно выехала на место происшествия, и на время работ отключила от холодного водоснабжения 13 многоквартирных домов по ул. Бабушкина и БКМ.

Фото: loon.site

Теги
авария

Все новости

Культура в фокусе: как нацпроект «Семья» преображает жизнь в Бурятии
28.11.2025 в 18:31
Еще у пяти тысяч жителей Бурятии появилась мобильная связь и интернет 4G
28.11.2025 в 18:22
Охранники ночного клуба не рассчитали сил
28.11.2025 в 18:10
В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии
28.11.2025 в 18:01
В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками
28.11.2025 в 17:19
Два жителя Бурятии незаконно срубили 115 деревьев
28.11.2025 в 17:10
Пенсионерка из Улан-Удэ живет в невыносимых условиях
28.11.2025 в 16:41
В Бурятии работа спустя рукава закончилась для пристава уголовным делом
28.11.2025 в 16:23
Жители Бурятии смогут рвануть в Магадан
28.11.2025 в 16:11
«58 лет в медицине»: жительницу Бурятии проводили на заслуженный отдых
28.11.2025 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Еще у пяти тысяч жителей Бурятии появилась мобильная связь и интернет 4G
Ростелеком построил линии связи в 18 селах республики
28.11.2025 в 18:22
В Бурятии организация погасила крупный долг перед 63 работниками
Людям задолжали 24,2 млн рублей
28.11.2025 в 17:19
Пенсионерка из Улан-Удэ живет в невыносимых условиях
Крыша аварийного дома протекает, окно в полиэтилене
28.11.2025 в 16:41
Жители Бурятии смогут рвануть в Магадан
В 2026 году будет доступен новый авиарейс
28.11.2025 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru