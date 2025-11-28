В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии

Аварийно-восстановительные работы по улице Бабушкина завершены, сообщили в МУП «Водоканал». Подача холодного водоснабжения жителям возобновлена.

Напомним, выход воды сегодня в обеденное время случился на улице Бабушкина. Причиной аварии стала подрядная организация, которая при проведении земляных работ повредила трубопровод Д-200 мм.

Аварийная бригада МУП «Водоканал» оперативно выехала на место происшествия, и на время работ отключила от холодного водоснабжения 13 многоквартирных домов по ул. Бабушкина и БКМ.

Фото: loon.site