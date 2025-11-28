Общество 28.11.2025 в 18:01
В Улан-Удэ за пять часов устранили последствия аварии
Сотням горожан вернули холодную воду
Текст: Елена Кокорина
Аварийно-восстановительные работы по улице Бабушкина завершены, сообщили в МУП «Водоканал». Подача холодного водоснабжения жителям возобновлена.
Напомним, выход воды сегодня в обеденное время случился на улице Бабушкина. Причиной аварии стала подрядная организация, которая при проведении земляных работ повредила трубопровод Д-200 мм.
Аварийная бригада МУП «Водоканал» оперативно выехала на место происшествия, и на время работ отключила от холодного водоснабжения 13 многоквартирных домов по ул. Бабушкина и БКМ.
Фото: loon.site
