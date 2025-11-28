Общество 28.11.2025 в 18:22

Еще у пяти тысяч жителей Бурятии появилась мобильная связь и интернет 4G

Ростелеком построил линии связи в 18 селах республики
Текст: Елена Кокорина
Еще у пяти тысяч жителей Бурятии появилась мобильная связь и интернет 4G

Компания «Ростелеком» завершила в Бурятии работы, запланированные по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) в 2025 году. Оператор построил оптические линии связи и вывел в эфир базовые станции в 18 селах республики.

Стабильная связь и доступ в интернет появились еще у пяти тысяч жителей региона, проживающих в населенных пунктах Новосретенка и Мотня Бичурского района, Зарубино Джидинского, Домна Еравнинского, Нурта Закаменского, Ганзурино Иволгинского, Жилино Кабанского, Орот и Иннокентьевка Кижингинского, Покровка Прибайкальского, Ехэ-Цаган Селенгинского, Хандагатай и Саянтуй Тарбагатайского, Тагархай и Нуган Тункинского , а также Калинишна, Мурочи и Ивановка Кяхтинского района.

Арсалан Дамдинов, технический директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Все базовые станции подключены по высокоскоростным линиям связи: мы проложили 40 км оптоволоконного кабеля. Самая длинная линия — 17 км — построена для села Покровка Прибайкальского района. В этом году в республике заработали первые базовые станции отечественной компании “БУЛАТ”, которые полностью соответствуют мировым стандартам и обеспечивают связью территорию радиусом около 20 км».

Евгений Коркин, заместитель председателя Правительства Республики Бурятия:
«Программа устранения цифрового неравенства работает в Бурятии уже пятый год, и с 2021 года оператор обеспечил связь в 73 населенных пунктах республики. Это существенно улучшило качество жизни и создало новые возможности для развития малого и среднего бизнеса».

Решение о приоритетных селах для установки базовых станций было принято с учетом мнения жителей Бурятии, которые проголосовали на портале госуслуг. В 2024 году в опросе приняли участие около 900 человек. Результаты голосования этого года и список сёл, куда придет мобильная связь в следующем году, будут озвучены в конце декабря.

Фото: Ростелеком

 

