Общество 29.11.2025 в 14:56

Автоэлектрики стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями для пенсионеров Бурятии

Наблюдается рост зарплатных предложений для специалистов старшего возраста
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: freepik.com

Осенью 2025 года самой высокооплачиваемой профессией для соискателей в возрасте 65+ лет стала должность автоэлектрика. По данным исследования, среднее зарплатное предложение для этих специалистов достигло 147 372 рублей в месяц, что на 59% выше показателей годичной давности. 

Согласно исследованию сервиса Авито Работа, рынок труда предлагает все больше перспективных возможностей для пенсионеров. Анализ зарплатных предложений для соискателей старше 65 лет показал, что работодатели готовы платить высокие зарплаты за опыт и аккуратность специалистов зрелого возраста.

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий заняли автоэлектрики. Среднее предложение для новых сотрудников с опытом работы от 1 до 3 лет составило 147 372 рубля в месяц. Эта профессия идеально подходит пенсионерам: она требует внимательности и глубоких знаний электронных систем автомобилей, но при этом не связана с тяжелым физическим трудом.

На второй позиции оказались шлифовщики. Осенью 2025 года работодатели в сфере металлообработки и машиностроения предлагали специалистам старшего возраста в среднем 134 300 рублей в месяц. За год зарплатные предложения по этой вакансии выросли на 18%. Как и в случае с автоэлектриками, работа шлифовщика ценится за аккуратность и редко требует значительных физических усилий.

Замыкают тройку лидеров маляры. Средние зарплатные предложения для них подскочили на 31% за год и достигли 124 646 рублей в месяц. Ключевыми преимуществами этой профессии для пенсионеров являются стабильный график (часто 5/2 или 2/2) и работа в помещениях.

Важно отметить, что приведенные средние зарплатные предложения рассчитаны для специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет. Цифры формируются на основе зарплатных вилок, указанных работодателями, и включают верхние значения диапазонов. В рейтинг вошли вакансии для рабочих, линейных специалистов и работников сферы транспорта и логистики.

Растущий спрос на опытных автоэлектриков, шлифовщиков и маляров демонстрирует, что профессиональные навыки и ответственность специалистов зрелого возраста продолжают высоко цениться на рынке труда, открывая для них возможности для повышения дохода и активной профессиональной жизни.

вакансии пенсионеры

