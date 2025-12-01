Доверенность на авто
Вопрос: «Как оформить на брата доверенность на машину?»
Игорь Александрович Б., г. Улан-Удэ
Если вы планируете передавать руль другому человеку, вам нужно:
- вписать его в ОСАГО, если ваш полис с ограниченным списком водителей;
- переоформить договор ОСАГО на «без ограничений» - например, если на автомобиле работают несколько человек.
Для этого обратитесь в офис страховой компании с данными паспорта и водительских прав людей, которые будут управлять вашей машиной.
Доверенность нужна в том случае, если человек будет совершать от вашего имени юридические действия с автомобилем:
- проходить техосмотр;
- ставить машину на учет или снимать с регистрации в Госавтоинспекции;
- перегонять автомобиль в другой город до постановки на учет;
- получать страховую выплату по ОСАГО после аварии;
- оформлять новые документы на авто или получать госномера - например, если у владельца сменилась прописка;
- продавать машину.
Для оформления доверенности необходимо обратиться к нотариусу. Вам понадобятся документы на авто (СТС и ПТС), паспортные данные тех, кто будет управлять машиной.