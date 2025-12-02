Общество 02.12.2025 в 09:00

Ошибочный перевод денег на чужую карту

Как сделать возврат?
A- A+
Текст: Номер один
Ошибочный перевод денег на чужую карту
Pixabay

Вопрос: «Что делать, если я ошибся и перевел деньги не тому человеку?»

Если Вы ошиблись с номером телефона и перевели деньги не тому человеку, то действовать необходимо быстро. Часто банки проводят платеж не сразу и его можно отозвать в течение нескольких минут или даже часов.

В мобильных приложениях есть специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции уточняйте в поддержке вашего банка.

Если отозвать перевод самостоятельно не получается:

1. Сделайте скрин операции, чтобы было видно номер, дату и время транзакции, сумму и реквизиты получателя.

2. Позвоните или напишите по указанному номеру в переводе. Объясните ситуацию и вежливо попросите вернуть деньги обратно.

3. Обратитесь в поддержку вашего банка - сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги.

4. Направьте досудебную претензию получателю, если он отказывается возвращать средства добровольно. Её можно направить заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или даже в мессенджере.

В претензии укажите обстоятельства ошибочного перевода, ссылаясь на ст. 1102 ГК РФ, с требованием вернуть деньги в полном объёме в указанный срок (например, 10–14 дней) и предупредите, что обратитесь в суд.

Если получатель игнорирует запрос вернуть деньги дольше 30 дней - подавайте заявление о мошенничестве или взыскании средств в суд.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей
02.12.2025 в 10:18
В моногороде Бурятии появились теплые остановки
02.12.2025 в 09:57
Детский сад в Бурятии съел грибок
02.12.2025 в 09:56
Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить
02.12.2025 в 09:42
Автомобиль пьяного водителя из Бурятии пополнит матчасть бойцов СВО
02.12.2025 в 09:35
Автобусы в Улан-Удэ вернулись на свои маршруты
02.12.2025 в 09:26
В Улан-Удэ построят центр реабилитации для тяжелораненых бойцов СВО
02.12.2025 в 09:22
В Улан-Удэ двое мужчин пострадали на пожаре
02.12.2025 в 09:20
В Улан-Удэ водитель «Клюгера» подчистую снес столб
02.12.2025 в 09:08
Ошибочный перевод денег на чужую карту
02.12.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Бурятии табун лошадей разгуливал возле железнодорожных путей
Владельца коней привлекут к ответственности
02.12.2025 в 10:18
В моногороде Бурятии появились теплые остановки
Всего установили два таких павильона
02.12.2025 в 09:57
Детский сад в Бурятии съел грибок
Здание стало непригодным для использования
02.12.2025 в 09:56
Спасенного лебедя в Бурятии могли подстрелить
Птицу осмотрели ветеринары
02.12.2025 в 09:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru