Ошибочный перевод денег на чужую карту

Вопрос: «Что делать, если я ошибся и перевел деньги не тому человеку?»

Если Вы ошиблись с номером телефона и перевели деньги не тому человеку, то действовать необходимо быстро. Часто банки проводят платеж не сразу и его можно отозвать в течение нескольких минут или даже часов.

В мобильных приложениях есть специальный сервис «Оспорить» или «Запросить возврат». О такой функции уточняйте в поддержке вашего банка.

Если отозвать перевод самостоятельно не получается:

1. Сделайте скрин операции, чтобы было видно номер, дату и время транзакции, сумму и реквизиты получателя.

2. Позвоните или напишите по указанному номеру в переводе. Объясните ситуацию и вежливо попросите вернуть деньги обратно.

3. Обратитесь в поддержку вашего банка - сообщите об ошибке и напишите заявление на возврат. Укажите ваш номер счёта, данные операции и причину её отмены. В банк получателя поступит соответствующий запрос. Если он согласится, вам вернут деньги.

4. Направьте досудебную претензию получателю, если он отказывается возвращать средства добровольно. Её можно направить заказным письмом с уведомлением, по электронной почте или даже в мессенджере.

В претензии укажите обстоятельства ошибочного перевода, ссылаясь на ст. 1102 ГК РФ, с требованием вернуть деньги в полном объёме в указанный срок (например, 10–14 дней) и предупредите, что обратитесь в суд.

Если получатель игнорирует запрос вернуть деньги дольше 30 дней - подавайте заявление о мошенничестве или взыскании средств в суд.