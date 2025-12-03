Отметка о детях в паспорте родителей

Вопрос: «Куда обращаться, чтобы в паспорте поставить отметку о детях?»

Айлана Т.

Возможность внесения сведений о детях до 14 лет зависит от типа паспорта:

- в паспорт РФ - по желанию;

- в загранпаспорт старого образца - не обязательно, если у детей свои загранпаспорта или они не выезжают за границу;

- в загранпаспорт нового образца – нельзя.

Помните, ни в один паспорт нельзя вписывать детей самостоятельно. Документ станет недействительным.

Для того, чтобы вписать ребенка до 14 лет в паспорт РФ, необходимо обратиться в отделении МВД со свидетельством о рождении ребенка. Сотрудник ведомства внесет данные и поставит штамп. В паспорт одного родителя можно вписать до 6 детей.

При оформлении загранпаспорта старого образца паспорта укажите сведения о детях в заявлении. Если паспорт уже есть, подайте в МВД или МФЦ заявление о внесении изменений. Госпошлина - 500 руб. Понадобятся 2 фото ребенка 3,5×4,5 см.

Если у родителя загранпаспорт нового образца, то для поездок за границу ребенку понадобится свой загранпаспорт. Он может быть как старого, так и нового образца. Вид паспорта нужно уточнить до въезда в страну - в некоторые подойдет только новый образец, тогда и ребенку, и родителям нужен свой загранпаспорт.