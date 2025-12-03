Общество 03.12.2025 в 09:00

Отметка о детях в паспорте родителей

Где сделать?
A- A+
Текст: Номер один
Отметка о детях в паспорте родителей
Номер один

Вопрос: «Куда обращаться, чтобы в паспорте поставить отметку о детях?» 

Айлана Т.

Возможность внесения сведений о детях до 14 лет зависит от типа паспорта:

- в паспорт РФ - по желанию;

- в загранпаспорт старого образца - не обязательно, если у детей свои загранпаспорта или они не выезжают за границу;

- в загранпаспорт нового образца – нельзя.

Помните, ни в один паспорт нельзя вписывать детей самостоятельно. Документ станет недействительным.

Для того, чтобы вписать ребенка до 14 лет в паспорт РФ, необходимо обратиться в отделении МВД со свидетельством о рождении ребенка. Сотрудник ведомства внесет данные и поставит штамп. В паспорт одного родителя можно вписать до 6 детей.

При оформлении загранпаспорта старого образца паспорта укажите сведения о детях в заявлении. Если паспорт уже есть, подайте в МВД или МФЦ заявление о внесении изменений. Госпошлина - 500 руб. Понадобятся 2 фото ребенка 3,5×4,5 см.

Если у родителя загранпаспорт нового образца, то для поездок за границу ребенку понадобится свой загранпаспорт. Он может быть как старого, так и нового образца. Вид паспорта нужно уточнить до въезда в страну - в некоторые подойдет только новый образец, тогда и ребенку, и родителям нужен свой загранпаспорт.

 

 

Теги
справбюро

Все новости

Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей
03.12.2025 в 09:27
В Бурятии восстановили движение на трассе «Байкал»
03.12.2025 в 09:23
В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе
03.12.2025 в 09:14
Министр объяснил, почему в поселках Бурятии нет топлива
03.12.2025 в 09:04
Отметка о детях в паспорте родителей
03.12.2025 в 09:00
Ущерб без сроков давности
03.12.2025 в 06:00
В Бурятии не нашли водителя, высадившего ребенка из маршрутки
02.12.2025 в 17:51
В Бурятии становится все больше заразных
02.12.2025 в 17:31
В Бурятии провалившийся в богатырский сон подросток напугал мать
02.12.2025 в 17:05
В Бурятии открыли новый автовокзал в райцентре
02.12.2025 в 17:05
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Московский автодилер кинул жительницу Бурятии на 3 млн рублей
Женщина хотела купить машину в интернете
03.12.2025 в 09:27
В Бурятии восстановили движение на трассе «Байкал»
Дорожный кошмар растянулся на три дня
03.12.2025 в 09:23
В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе
Проект реализован благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
03.12.2025 в 09:14
Министр объяснил, почему в поселках Бурятии нет топлива
Проблемы возникли там, где заправки арендовало ООО «Дельта»
03.12.2025 в 09:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru