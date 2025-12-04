Общество 04.12.2025 в 09:00

Перенос неиспользованных дней отпуска

Засчитаются ли они в следующем календарном году?
Текст: Номер один
Номер один

Вопрос: «Можно ли перенести несколько дней отпуска на следующий год?»

Дарима Ц.

Да, неиспользованный за год отпуск можно перенести на следующий период. Если работник не отдыхал столько, сколько положено по закону, эти дни компенсируют при увольнении. «Сгорает» только неиспользованный отпуск за свой счет, если нет иной договоренности с начальством.

Напоминаем, что вы можете получить компенсацию за неиспользованный оплачиваемый отпуск, если он превышает 28 дней. Заменить выплатами дни отдыха нельзя только беременным, несовершеннолетним, работникам предприятий с вредными и/или опасными условиями труда.

Чтобы получить компенсацию:

- напишите заявление работодателю. Он имеет право отклонить предложение - в этом случае у вас просто останутся дни отпуска, которые можно использовать;

- если заявление одобрили - подпишите приказ о выплате.

Когда вам отказывают в отдыхе, вы можете пожаловаться в трудовую инспекцию или обратиться в суд. Работодателю, который не предоставляет отпуск сотруднику в течение двух лет, грозит административная ответственность.

