Турецкие вузы будут обучать студентов-медиков Монголии

Министр здравоохранения Монголии Чинбурэн встретился со своим турецким коллегой Кемалем Мемисоглу. На встрече стороны обсудили пути вывода сотрудничества в области здравоохранения между правительствами двух стран на новый уровень. Также стороны договорились о реализации конкретных меры по расширению сотрудничества в области поставок высококачественных лекарственных средств и медицинского оборудования, подготовке медицинских специалистов и укреплению кадрового потенциала Национального онкологического центра Монголии.



Стороны также договорились о поэтапном обучении монгольских врачей и медсестёр в Турции, начиная с персонала семейных больниц и медицинских центров сомонов. Кроме того, было решено организовать курсы повышения квалификации для врачей, акушерок и неонатологов в Улан-Баторе в июне 2026 года, чтобы снизить младенческую смертность.



Кроме того, стороны договорились о расширении сотрудничества, в том числе о внедрении передовых турецких практик в Монголии, которые способствовали значительному снижению смертности от сердечных приступов. Турецкие эксперты будут приглашены для повышения эффективности системы медицинского страхования.