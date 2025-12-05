СМС от мошенников

Вопрос: «Как распознать, что сообщение прислали мошенники?»

Юрий Александрович И.

Если вам пришло СМС якобы от официального портала - это могут быть мошенники. Обратите внимание на следующие моменты:

1. Неправильный номер. Настоящие сообщения от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi.

2. Сообщение пришло в мессенджер. Официальные службы не пишут людям в мессенджеры.

3. Вас просят перезвонить в «техподдержку». У «Госуслуг» два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если вас призывают позвонить по другому номеру, это мошенники.

4. В сообщении есть подозрительная ссылка. «Госуслуги» никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.

5. Вас торопят и пугают. Сообщения о «взломе» или «подозрительной активности» - психологический прием, который мошенники используют для давления на человека.

6. В тексте есть ошибки. Официальные сообщения от государственных служб тщательно проверяют. Орфографические и пунктуационные ошибки — признак подделки.

Не звоните по номерам и не переходите по ссылкам из СМС. Заблокируйте отправителя и сообщите о подозрительной рассылке через обратную связь на сайте, по горячей линии 8 (800) 100‑70‑10 или в полицию (если пострадали).