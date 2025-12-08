Льготы для предпенсионеров
Вопрос: «Какие льготы есть у людей предпенсионнго возраста?»
Михаил Олегович С.
Напомним, статус предпенсионера не требует специального оформления - он возникает в определенном возрасте:
-для трудовых льгот и центра занятости - за 5 лет до пенсионного возраста;
- для налоговых и других льгот - в 55 лет у женщин, в 60 лет у мужчин.
При этом можно использовать предусмотренные законом льготы и гарантии.
Освобождение от налога:
- на имущество - за один объект каждого вида;
- на землю - за 6 соток для одного участка.
Гарантии на работе:
- 2 оплачиваемых выходных на диспансеризацию;
- уголовная ответственность для работодателя при отказе в приеме на работу или увольнении из-за возраста.
При отсутствии работы:
- максимальное пособие по безработице на срок до 2 лет.
- помощь в обучении и трудоустройстве;
- назначение пенсии от центра занятости на 2 года раньше.
В семье:
- обязательная доля в наследстве, даже если есть завещание, в котором предпенсионер не указан;
- право на алименты от близких родственников при нуждаемости.