Общество 08.12.2025 в 09:00

Льготы для предпенсионеров

Что важно знать?
A- A+
Текст: Номер один
Льготы для предпенсионеров
Pixabay

Вопрос: «Какие льготы есть у людей предпенсионнго возраста?» 

Михаил Олегович С.

Напомним, статус предпенсионера не требует специального оформления - он возникает в определенном возрасте:

-для трудовых льгот и центра занятости - за 5 лет до пенсионного возраста;
- для налоговых и других льгот - в 55 лет у женщин, в 60 лет у мужчин.

При этом можно использовать предусмотренные законом льготы и гарантии.

Освобождение от налога:

- на имущество - за один объект каждого вида;

- на землю - за 6 соток для одного участка.

Гарантии на работе:

- 2 оплачиваемых выходных на диспансеризацию;

- уголовная ответственность для работодателя при отказе в приеме на работу или увольнении из-за возраста.

При отсутствии работы:

- максимальное пособие по безработице на срок до 2 лет.

- помощь в обучении и трудоустройстве;

- назначение пенсии от центра занятости на 2 года раньше.

В семье:

- обязательная доля в наследстве, даже если есть завещание, в котором предпенсионер не указан;

- право на алименты от близких родственников при нуждаемости.

Теги
справбюро

Все новости

Борцы из Бурятии завоевали 4 медали кубка России по спорту глухих
08.12.2025 в 09:24
Жителя Бурятии лишили свободы за неявку в полицию
08.12.2025 в 09:15
Жительница Бурятии осталась должна миллион после операций с «криптовалютой»
08.12.2025 в 09:13
Льготы для предпенсионеров
08.12.2025 в 09:00
Улан-удэнка взыскала с чиновников 218 тысяч за гололед
08.12.2025 в 06:00
Якутия осталась без льготных лекарств
07.12.2025 в 15:33
Новогодняя елочка может дорого обойтись без спецразрешения
07.12.2025 в 14:30
Предприниматели на митинге в Иркутске попросили не повышать им налоги
07.12.2025 в 14:22
Сбитая в Улан-Удэ мусоровозом женщина умерла
07.12.2025 в 13:51
Мошенники за неделю облапошили 36 жителей Бурятии
07.12.2025 в 13:41
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Жителя Бурятии лишили свободы за неявку в полицию
Суд приговорил его к шести месяцам колонии строгого режима
08.12.2025 в 09:15
Улан-удэнка взыскала с чиновников 218 тысяч за гололед
Машина горожанки угодила в аварию
08.12.2025 в 06:00
Якутия осталась без льготных лекарств
Из-за падения продаж алмазов,  в бюджете республики не хватает денег на медикаменты  
07.12.2025 в 15:33
Новогодняя елочка может дорого обойтись без спецразрешения
Любителям приносить елки из леса напомнили о штрафах 

07.12.2025 в 14:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru