Льготы для предпенсионеров

Вопрос: «Какие льготы есть у людей предпенсионнго возраста?»

Михаил Олегович С.

Напомним, статус предпенсионера не требует специального оформления - он возникает в определенном возрасте:

-для трудовых льгот и центра занятости - за 5 лет до пенсионного возраста;

- для налоговых и других льгот - в 55 лет у женщин, в 60 лет у мужчин.

При этом можно использовать предусмотренные законом льготы и гарантии.

Освобождение от налога:

- на имущество - за один объект каждого вида;

- на землю - за 6 соток для одного участка.

Гарантии на работе:

- 2 оплачиваемых выходных на диспансеризацию;

- уголовная ответственность для работодателя при отказе в приеме на работу или увольнении из-за возраста.

При отсутствии работы:

- максимальное пособие по безработице на срок до 2 лет.

- помощь в обучении и трудоустройстве;

- назначение пенсии от центра занятости на 2 года раньше.

В семье:

- обязательная доля в наследстве, даже если есть завещание, в котором предпенсионер не указан;

- право на алименты от близких родственников при нуждаемости.