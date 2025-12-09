Проверка авто перед покупкой

Вопрос: «Где можно проверить сведения о машине?»

Георгий В.

Проверить сведения об автомобиле перед покупкой можно на госуслугах - онлайн и бесплатно. На портале есть сервис проверки транспортных средств. Он позволяет проверить сведения о своей или чужой машине. Получить их может любой человек - не только владелец.

Сведения предоставляются из Госреестра транспортных средств и Федеральной нотариальной палаты.

Понадобятся данные на выбор:

- VIN, номер кузова или шасси:

- Госномер и СТС

Для запроса нужна подтвержденная учетная запись.

С помощью сервиса можно проверить:

- технические данные: модель, год выпуска, характеристики двигателя;

- историю регистрационных действий - число владельцев без персональных данных, но с датами регистрации;

- нахождение в розыске - самого автомобиля и ПТС;

- наличие ограничений - например, если есть запрет на регистрацию;

- нахождение в залоге - например, если оформлен автокредит;

- сведения о ДТП - которые произошли с 2015 года и оформлены при участии ГИБДД.

Какие сведения о ДТП есть в выписке:

- когда произошло;

- в каком регионе;

- какие повреждения получил автомобиль.

Сначала приходит выписка из реестра с основными данными о машине - она формируется онлайн за несколько секунд. Сведения о ДТП запрашиваются дополнительно при желании - внизу есть синяя кнопка. Если ДТП были, результат придет в течение нескольких часов в формате pdf в личный кабинет.