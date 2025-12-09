Проверка авто перед покупкой
Вопрос: «Где можно проверить сведения о машине?»
Георгий В.
Проверить сведения об автомобиле перед покупкой можно на госуслугах - онлайн и бесплатно. На портале есть сервис проверки транспортных средств. Он позволяет проверить сведения о своей или чужой машине. Получить их может любой человек - не только владелец.
Сведения предоставляются из Госреестра транспортных средств и Федеральной нотариальной палаты.
Понадобятся данные на выбор:
- VIN, номер кузова или шасси:
- Госномер и СТС
Для запроса нужна подтвержденная учетная запись.
С помощью сервиса можно проверить:
- технические данные: модель, год выпуска, характеристики двигателя;
- историю регистрационных действий - число владельцев без персональных данных, но с датами регистрации;
- нахождение в розыске - самого автомобиля и ПТС;
- наличие ограничений - например, если есть запрет на регистрацию;
- нахождение в залоге - например, если оформлен автокредит;
- сведения о ДТП - которые произошли с 2015 года и оформлены при участии ГИБДД.
Какие сведения о ДТП есть в выписке:
- когда произошло;
- в каком регионе;
- какие повреждения получил автомобиль.
Сначала приходит выписка из реестра с основными данными о машине - она формируется онлайн за несколько секунд. Сведения о ДТП запрашиваются дополнительно при желании - внизу есть синяя кнопка. Если ДТП были, результат придет в течение нескольких часов в формате pdf в личный кабинет.