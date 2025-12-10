Общество 10.12.2025 в 09:00

Информирование наследников о долгах

Кто это должен делать?
Информирование наследников о долгах
Вопрос: «Правда ли, что нотариусы обязаны сообщить наследникам о наличии задолженности?»

Юлия Г.

При наследовании переходят не только права на имущество, но и обязанность оплатить долги наследодателя. С 24 ноября 2025 года нотариусы должны проверять наличие задолженности и сообщать о ней наследникам. Основание: Федеральный закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ

Раньше нотариус не был обязан направлять запрос о наличии у наследодателя долгов. Он мог это сделать по просьбе наследника, но законом это не предусматривалось. Наследники могли принять наследство и только потом узнать от кредиторов о долгах.

По новым правилам у нотариуса будет 9 рабочих дней, чтобы уведомить наследников о:

- кредитной истории наследодателя;

- отсутствии или наличии долгов и их размерах.

После открытия наследственного дела:

1. В течение 3 дней - нотариус направляет запрос в Центральный каталог кредитных историй.

2. Не позднее 3 рабочих дней - ответ поступает через Единую информационную систему нотариата.

3. 3 дня - нотариус уведомит наследников письменно по адресу проживания, электронной почте или лично

Важно помнить, что нотариус сможет проверить только те задолженности, которые отображаются в кредитной истории. Например, банковских кредитах или займах в МФО. Есть долги, которые там не фиксируются. Например, долг по расписке между физлицами или ссуда от работодателя. О них станет известно, если кредитор выставит требование - даже после принятия наследства.

