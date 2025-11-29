В Улан-Удэ внедряют ИИ в образовательный процесс

Кафедры «Программная инженерия и искусственный интеллект» и «Прикладная информатика и анализ данных» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления завершили программу повышения квалификации под названием «Искусственный интеллект в профессиональной деятельности преподавателя вуза». В этом образовательном проекте приняли участие более 150 преподавателей, что отражает высокий интерес к практическому применению искусственного интеллекта в образовательной сфере.

Программа включала в себя лекционные занятия и практические семинары, на которых участники изучали современные AI-сервисы и их использование в реальных образовательных контекстах. Преподаватели освоили основы и стратегии внедрения искусственного интеллекта, а также познакомились с цифровыми инструментами для анализа данных и генеративными системами, которые позволяют создавать уникальные учебные материалы. Особое внимание уделялось вопросам использования ИИ для оценки знаний, научных исследований, а также этическим, безопасным и перспективным аспектам развития технологий в образовании.

Программа продемонстрировала, как современные ИИ-технологии могут трансформировать образовательный процесс, автоматизируя рутинные задачи, создавая интерактивные учебные материалы и открывая новые возможности для исследовательской работы. Результаты программы могут быть масштабированы и применены в других университетах региона.