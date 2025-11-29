Общество 29.11.2025 в 18:35

В Бурятии богатые люди почти не смотрят развлекательный контент на ТВ

Каждый второй экономически активный житель Бурятии не смотрит телевизор.
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com

Почти каждый второй экономически активный житель Бурятии совсем не смотрит телевизор, показало исследование SuperJob для РИА Новости.В нем участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Бурятии. Они ответили на вопросы: какие форматы на телевидении им интересны?

Самым популярным ТВ-жанром стали художественные фильмы, их предпочитает каждый четвертый (25%). Новости занимают второе место (19%), а сериалы и документальные фильмы делят третью позицию (по 15% голосов). Развлекательные программы предпочитают 14%. Спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски — по 9%. Интеллектуальные игры любят 8% опрошенных. Общественное-политические программы или ток-шоу предпочитают по 6%. 4% россиян в числе любимых передач называли ТВ-версии концертов и театральных постановок. 41% россиян не смотрит телевизор.

Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы (29 и 20% соответственно) и телесериалы (20 и 9%). Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами (14 и 4%) и информационно-аналитическими программами (12 и 7%). При этом мужчины чаще заявляют и об игнорировании телевизора (45 и 38%).

Респонденты старше 45 лет — главные фанаты художественных фильмов (39%) и новостей (27%). Молодежь до 25 лет демонстрирует наименьший интерес к этим жанрам (13 и 8% соответственно) и наиболее высокий — к сериалам (19%). Отказ от просмотра телевизора также более свойственен поколению Z: если среди 18—25-летних не смотрят ТВ 53%, то среди респондентов 45 лет и старше — лишь 28%.

Россияне с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы (30% против 21% среди имеющих среднее профессиональное образование) и новости (21 и 18% соответственно). А вот обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам (19% против 13% среди закончивших вузы) и документальным фильмам (20 и 14%).

Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц значительно реже смотрят телесериалы (5% против 13—18% среди зарабатывающих меньше) и развлекательные программы (9% против 14—15%). Зато их интерес смещен в сторону спортивных (13%), информационно-аналитических (15%) и общественно-политических программ (10%).

