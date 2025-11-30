Общество 30.11.2025 в 14:15

Строительство метрополитена в Улан-Баторе начнется в 2026 году

Проектирует метро корейская компания
Текст: Иван Иванов
Строительство метрополитена в Улан-Баторе начнется в 2026 году
«Номер один»

По данным мэрии Улан-Батора, проект планируется реализовать вдоль проспекта Энхтайвана, самого оживленного проспекта столицы. Технико-экономическое обоснование и разработка концепции уже завершены. Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) проводится совместно корейской компанией «Иножен» и монгольской компанией «Эко Натур» и, как ожидается, будет завершена в декабре. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Ежедневно с запада на восток и с востока на запад столицы курсирует в среднем 347 тысяч транспортных средств. Соответственно, в часы пик время в пути составляет в среднем 3-4 часа в день. Это приводит к огромным экономическим потерям, включая потерю рабочего времени, расход топлива и возмущение общественности.

Мэр Хишгээгийн Нямбаатар отметил, что процесс отбора для проекта строительства метрополитена в Улан-Баторе был объявлен на международном уровне. «Окончательный отбор запланирован на 15 декабря среди 27 юридических лиц, представивших предварительные предложения. Планирование этого крупного проекта осуществляется в соответствии с международными стандартами, а бюджет увеличивается. На следующей неделе также начнется четвертый этап отбора для проекта строительства трамвая в Улан-Баторе», - добавил мэр.

Основная борьба пройдет между корейскими, японскими, европейскими и китайскими метростроителями.

Ввод в эксплуатацию метро окажет положительное влияние на окружающую среду города, улучшит качество воздуха и защитит здоровье населения.

Рядом со станцией метро будет построен торгово-сервисный центр. Это может повысить экономическую эффективность города, позволит жителям добираться на метро за 15 минут (что обычно занимает 45 минут езды на автобусе) и окажет непосредственную поддержку малому и среднему бизнесу, расположенному рядом со станцией. По оценкам, непосредственную выгоду получат в среднем 10 малых и средних предприятий на каждой станции, или 150-200 малых и средних предприятий по всей станции. Кроме того, меры по развитию инфраструктуры вокруг станций метро позволят создать около 150 тысяч новых рабочих мест.

Монголия Общество

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
