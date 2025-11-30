Атака на «правый» руль не приведет к результату

«Праворульные и гибридные авто запретили ввозить в Россию решением владивостокского суда. Причина - левонаправленный пучок фар. Суд изменил существовавшие правила выдачи документа после попытки испытательной лаборатории оспорить отзыв аккредитации», - такая информация распространилась 29 ноября в российских СМИ.

Между тем, как сообщает Ura.ru, согласно данным картотеки дел Арбитражного суда, решение было принято в ходе закрытого судебного заседания, и его текст в настоящее время недоступен для ознакомления. Государственные ведомства, включая Минпромторг и ГАИ, пока не предоставили официальных комментариев по данному вопросу. Но решение суда не вступило в законную силу и может быть опротестовано, учитывая социальное значение запрета для Дальневосточного региона и вероятность акций протеста.

Как уточняет aif.ru, проблема возникла с невозможностью в полном объеме выполнить нормативный акт Росаккредитации. Это создает препятствия для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства для ввозимых автомобилей. Данный документ является обязательным для регистрации и эксплуатации автомобилей на территории Российской Федерации и оформляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ЕАЭС.

В феврале ряд испытательных лабораторий во Владивостоке утратили право выдавать электронный паспорт технического средства (ЭПТС) и свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) после лишения их аккредитации. После того как было предпринято обжалование данного решения, в судебном процессе в качестве ответчика была привлечена Федеральная служба по аккредитации. Проверка, проведенная данным ведомством, привела к аннулированию не менее десяти свидетельств, которые были выданы на автомобили с правым расположением руля.

В ведомстве был выявлен факт переоборудования фар, что является нарушением законодательства. Росаккредитация подтвердила данную информацию, и на этом основании Арбитражный суд Приморского края пришел к выводу о ненадлежащем контроле лабораторий за ввозимыми автомобилями.

Кроме того, суд предписал лабораториям осуществлять проверку уровня выбросов, что может создать проблемы с ввозом гибридных автомобилей.

В России на 1 января 2025 года зарегистрировано более 3,8 миллиона легковых праворульных автомобилей, подавляющее большинство из которых находится на Дальнем Востоке. Об этом сообщает издание «Журнал Авто.ру» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Более половины праворульных автомобилей (1 995 000 штук) приходится на Дальний Восток. Это 51,5 % от общего числа праворульных авто в стране. В целом по России доля таких машин составляет 8,2 % от всего автопарка, а в Дальневосточном федеральном округе - 71,6 %.

Праворульные автомобили популярны у россиян благодаря доступной цене, высокому качеству, наличию запчастей и устойчивости к суровым климатическим условиям. Таким мнением поделился основатель «Автостата» Сергей Целиков.

«Правый руль с пробегом - самый выгодный вариант покупки автомобиля сегодня. Этот сегмент является основным, конкурирующим с продукцией АвтоВАЗа. Сибирь и Дальний Восток традиционно не любят Lada и голосуют рублем за правый руль», - сказал Целиков.

Вряд ли очередная атака на правый руль приведет к его запрету. Ранее автомобилисты Бурятии уже наблюдали многочисленные попытки осложнить покупку в Японии этих красивых, надежных и недорогих машин. У лоббистов отечественного автопрома ничего не получится и на этот раз.