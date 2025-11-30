Общество 30.11.2025 в 15:02

Мэр города Улан-Удэ поздравил матерей с праздником

Дорогие мамы, бабушки, от всей души поздравляю вас с Днем матери!
Текст: Макар Захаров
ТГ-канал Игоря Шутенкова
Нет на свете человека роднее и ближе, чем мама. Ее заботу и внимание мы ощущаем на протяжении всей жизни. Мама - хранительница домашнего очага, источник тепла и любви, поддержки и вдохновения.

С детства мы верим и знаем: нашим мамам под силу все! Ваша любовь способна утешить, а ваша мудрость всегда помогает найти верный путь.

Каждая мама счастлива только тогда, когда у ее ребенка есть все необходимое для гармоничного развития. И мы со стороны муниципалитета будем делать все возможное, чтобы дети росли, развивались и получали образование в достойных условиях.

Милые мамы, низкий вам поклон за любовь, терпение, ежедневный труд, заботу и поддержку, которую вы дарите своим детям.

Особая признательность и уважение - женщинам, ставшим многодетными и приемными мамами, а также матерям, чьи сыновья сегодня стоят на страже безопасности и суверенитета нашей страны, являются настоящими патриотами и защитниками Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья. Пусть в семьях у вас всегда царят тепло, уют и звучит детский смех!
