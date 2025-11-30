Общество 30.11.2025 в 15:23

Житель Кабанского района незаконно выловил осетра на миллион рублей

Полиция изъяла у браконьера самку ценной рыбы с икрой, которую он хранил у себя дома
A- A+
Текст: Макар Захаров
Житель Кабанского района незаконно выловил осетра на миллион рублей
Прокуратура

В Кабанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно добыл и хранил у себя дома ценные виды рыб. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается в один миллион рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, мужчина с помощью рыболовной сети выловил самку сибирского осетра. Особь весом 3,4 кг была с икрой. Добыча этого вида рыбы строго запрещена законодательством, однако нарушитель проигнорировал установленный запрет.

Изъятие редкой рыбы произвели сотрудники полиции прямо в доме подозреваемого, где он хранил незаконный улов.

На данный момент уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Кабанского района направила в суд исковое заявление о взыскании с браконьера ущерба, нанесенного природе, в размере миллиона рублей.

Теги
рыба добыча полиция

Все новости

Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей
30.11.2025 в 15:36
Житель Бурятии пытался провезти почти тысячу вейпов с наркотиками в Дагестан
30.11.2025 в 15:31
Житель Кабанского района незаконно выловил осетра на миллион рублей
30.11.2025 в 15:23
Мэр города Улан-Удэ поздравил матерей с праздником
30.11.2025 в 15:02
В Бурятии схлестнулись сильнейшие рукопашники ВС РФ
30.11.2025 в 14:41
Сильнейшие из сильнейших
30.11.2025 в 14:36
Атака на «правый» руль не приведет к результату
30.11.2025 в 14:20
Строительство метрополитена в Улан-Баторе начнется в 2026 году
30.11.2025 в 14:15
В Улан-Удэ беременная многодетная мать едва не отправила мужа на тот свет
30.11.2025 в 08:00
В Бурятии эксперты предрекают наркотическое цунами
30.11.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Мэр города Улан-Удэ поздравил матерей с праздником
Дорогие мамы, бабушки, от всей души поздравляю вас с Днем матери!
30.11.2025 в 15:02
Атака на «правый» руль не приведет к результату
Решение о запрете регистрации праворульных автомобилей не вступило в законную силу
30.11.2025 в 14:20
Строительство метрополитена в Улан-Баторе начнется в 2026 году
Проектирует метро корейская компания
30.11.2025 в 14:15
В Бурятии эксперты предрекают наркотическое цунами
Вещества китайского происхождения продолжают поступать в республику по межрегиональным каналам
30.11.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru