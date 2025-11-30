Житель Кабанского района незаконно выловил осетра на миллион рублей

В Кабанском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно добыл и хранил у себя дома ценные виды рыб. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается в один миллион рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, мужчина с помощью рыболовной сети выловил самку сибирского осетра. Особь весом 3,4 кг была с икрой. Добыча этого вида рыбы строго запрещена законодательством, однако нарушитель проигнорировал установленный запрет.

Изъятие редкой рыбы произвели сотрудники полиции прямо в доме подозреваемого, где он хранил незаконный улов.

На данный момент уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Кабанского района направила в суд исковое заявление о взыскании с браконьера ущерба, нанесенного природе, в размере миллиона рублей.