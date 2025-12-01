В Бурятии отменяют занятия в школах из-за адских морозов

Сегодня в ряде районов Бурятии перенесли либо перевели на дистант занятия в школах. Причиной этого стали сильнейшие морозы.Так, в селе Орлик Окинского района на дистанционный формат перевели учеников 1-8 классов, в селах Саяны и Сорок ученики 1-11 классов будут учиться с 12 часов. В Хужире на дистант перевели учеников 1-4 классов, а 5-11 классы будут учится с 12 часов, сообщает Ока-инфо.24/7. По данным синоптиков, температура воздуха в населенных пунктах района на 7 утра колебалась в пределах от минус 39 до минус 42 градусов.Морозы минус 41 стояли сегодня утром и в Баунтовском районе. Там отменили очные занятия для учащихся 1-8 классов первой и второй смены в поселках Багдарин и Маловский. Занятия переведены на дистант и в Витимской школе.Также сообщается об отмене занятий с 1 по 5 класс школ №1 и №5 в Закаменске. Там сегодня утром было минус 39 градусов.