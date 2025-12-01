22-летний улан-удэнец остался без 500 тысяч после звонка налоговика

На прошлой неделе 22-летний житель Улан-Удэ стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишился 530 тысяч рублей собственных сбережений. Развод начался с того, что ему позвонили с налоговой, сообщив о подозрениях в сокрытии дополнительных доходов, а для записи на прием направил смс с кодом, который он, конечно же, продиктовал.

Далее по схеме вышли на связь «сотрудники» Госуслуг, которые сообщили о подозрительной активности аккаунта и об оформлении кредита на его имя, а потом и «сотрудник» Центробанка.

- Затем в ход пошло запугивание: в мессенджер был прислан файл с информацией о возбуждении уголовного дела за попытку перевода средств экстремисту. К разговору подключился еще один мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он подтвердил возбуждение уголовного дела по статье о финансировании терроризма. Под предлогом защиты средств, мошенники убедили потерпевшего снять все деньги с основного банковского счета – 605 тысяч рублей - и сообщили, что Центральный банк создаст для него безопасный счет, - рассказали в полиции республики.

Под руководством мошенников на этот телефон было установлено банковское приложение, куда были введены реквизиты счета посредника мошенника. Через банкомат парень последовательно перевел на этот счет 100, 215, 125 и 90 тысяч рублей.

- После перевода последней суммы мошенник заявил, что уведомлений о поступлении денег нет, велел удалить приложение и ждать звонка. Только после этого 22-летний горожанин осознал, что стал жертвой преступления и обратился в полицию, - добавили в МВД.

