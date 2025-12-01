Общество 01.12.2025 в 09:18

22-летний улан-удэнец остался без 500 тысяч после звонка налоговика

Мошенники обвинили парня в укрытии дополнительных доходов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
22-летний улан-удэнец остался без 500 тысяч после звонка налоговика

На прошлой неделе 22-летний житель Улан-Удэ стал жертвой мошеннической схемы, в результате которой лишился 530 тысяч рублей собственных сбережений. Развод  начался с того, что ему позвонили с налоговой, сообщив о подозрениях в сокрытии дополнительных доходов, а для записи на прием направил смс с кодом, который он, конечно же, продиктовал.

Далее по схеме вышли на связь «сотрудники» Госуслуг, которые сообщили о подозрительной активности аккаунта и об оформлении кредита на его имя, а потом и «сотрудник» Центробанка.

- Затем в ход пошло запугивание: в мессенджер был прислан файл с информацией о возбуждении уголовного дела за попытку перевода средств экстремисту. К разговору подключился еще один мошенник, представившийся сотрудником ФСБ. Он подтвердил возбуждение уголовного дела по статье о финансировании терроризма. Под предлогом защиты средств, мошенники убедили потерпевшего снять все деньги с основного банковского счета – 605 тысяч рублей - и сообщили, что Центральный банк создаст для него безопасный счет, - рассказали в полиции республики.

Под руководством мошенников на этот телефон было установлено банковское приложение, куда были введены реквизиты счета посредника мошенника. Через банкомат парень последовательно перевел на этот счет 100, 215, 125 и 90 тысяч рублей.

- После перевода последней суммы мошенник заявил, что уведомлений о поступлении денег нет, велел удалить приложение и ждать звонка. Только после этого 22-летний горожанин осознал, что стал жертвой преступления и обратился в полицию, - добавили в МВД.

Фото: loon.site

Теги
мошенники

Все новости

Декабрь в Улан-Удэ станет ужасом для коммунальщиков
01.12.2025 в 09:45
В Бурятии годовалый ребенок получил ожог пищевода, проглотив батарейку и монету
01.12.2025 в 09:33
Гигантская пробка сковала трассу «Байкал»
01.12.2025 в 09:32
Группа подростков в районе села Бурятии въехала в бетонное ограждение
01.12.2025 в 09:29
22-летний улан-удэнец остался без 500 тысяч после звонка налоговика
01.12.2025 в 09:18
В Бурятии отменяют занятия в школах из-за адских морозов
01.12.2025 в 09:16
В пригороде Улан-Удэ 4-летний ребенок пострадал в аварии
01.12.2025 в 09:08
Доверенность на авто
01.12.2025 в 09:00
Долговая яма Бурятии
01.12.2025 в 06:00
Жители Бурятии за неделю перевели мошенникам более десяти млн рублей
30.11.2025 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Декабрь в Улан-Удэ станет ужасом для коммунальщиков
Он будет более снежным, чем обычно
01.12.2025 в 09:45
Гигантская пробка сковала трассу «Байкал»
Она растянулась от Солзана до Выдрино
01.12.2025 в 09:32
В Бурятии отменяют занятия в школах из-за адских морозов
В отдельных районах температура опустилась до -42 градусов
01.12.2025 в 09:16
Доверенность на авто
Как оформить?
01.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru