Гигантская пробка сковала трассу «Байкал»

Снегопад парализовал движение на трассе «Байкал». Сильные заторы наблюдаются на участках между Солзаном и Выдрино, передает «Кабанск-инфо.24/7». Там скопилось большое количество фур, которые стоят на трассе и обочинах. Они затрудняют движение по дороге для легковушек.Жителей Бурятии просят пока воздержаться от поездок в сторону Иркутска.