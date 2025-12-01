Общество 01.12.2025 в 09:32

Гигантская пробка сковала трассу «Байкал»

Она растянулась от Солзана до Выдрино
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Снегопад парализовал движение на трассе «Байкал». Сильные заторы наблюдаются на участках между Солзаном и Выдрино, передает «Кабанск-инфо.24/7». Там скопилось большое количество фур, которые стоят на трассе и обочинах. Они затрудняют движение по дороге для легковушек. 

Жителей Бурятии просят пока воздержаться от поездок в сторону Иркутска.
