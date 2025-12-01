Общество 01.12.2025 в 09:32
Гигантская пробка сковала трассу «Байкал»
Она растянулась от Солзана до Выдрино
Текст: Андрей Константинов
Снегопад парализовал движение на трассе «Байкал». Сильные заторы наблюдаются на участках между Солзаном и Выдрино, передает «Кабанск-инфо.24/7». Там скопилось большое количество фур, которые стоят на трассе и обочинах. Они затрудняют движение по дороге для легковушек.
Жителей Бурятии просят пока воздержаться от поездок в сторону Иркутска.
