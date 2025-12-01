Декабрь в Улан-Удэ станет ужасом для коммунальщиков

Декабрь в Бурятии принесет много снега, сообщили сегодня в Комбинате по благоустройству Улан-Удэ, ссылаясь на данные научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он представил прогноз распределения осадков на первый месяц зимы.Согласно прогнозу, зоны избытка осадков сформируются на севере европейской части России, а также на юге Сибири и юго-западе Дальнего Востока. В эту зону попали и несколько регионов, граничащих с Бурятией: юг Красноярского края, Тува, Хакасия, Иркутская область и запад Забайкальского края. Непосредственно Бурятия также вошла в список территорий, где декабрь ожидается более снежным, чем обычно.Кроме того, обильные осадки метеорологи прогнозируют практически на всем Тихоокеанском побережье России, включая Камчатский край, Магаданскую область, восток Хабаровского края, Сахалин и весь Приморский край.