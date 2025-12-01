Общество 01.12.2025 в 09:52
В районе Бурятии детей отправили на дистант из-за ОРВИ
На удаленку перевели две школы
Текст: Карина Перова
В Мухоршибирском районе Бурятии в связи с ростом заболеваемости ОРВИ некоторые школы переведут на дистанционное обучение, а также закроют один детсад.
Со 2 декабря на удаленку отправят общеобразовательные учреждения сел Тугнуй и Шаралдай и приостановят работу детского сада в Тугнуе.
«Меры будут действовать до стабилизации эпидобстановки», - отметили в ТГ-канале Мухоршибирь-инфо.24/7.
Напомним, ранее на дистант и карантин отправляли школы и садики Иволгинского района.