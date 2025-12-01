Общество 01.12.2025 в 09:52

В районе Бурятии детей отправили на дистант из-за ОРВИ

На удаленку перевели две школы
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии детей отправили на дистант из-за ОРВИ
Фото: архив «Номер один»

В Мухоршибирском районе Бурятии в связи с ростом заболеваемости ОРВИ некоторые школы переведут на дистанционное обучение, а также закроют один детсад.

Со 2 декабря на удаленку отправят общеобразовательные учреждения сел Тугнуй и Шаралдай и приостановят работу детского сада в Тугнуе.

«Меры будут действовать до стабилизации эпидобстановки», - отметили в ТГ-канале Мухоршибирь-инфо.24/7.

Напомним, ранее на дистант и карантин отправляли школы и садики Иволгинского района.

школа дистант ОРВИ

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
