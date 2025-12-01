За выходные в Бурятии произошло 55 ДТП

За выходные в Бурятии произошло 55 аварий с механическими повреждениями ТС, сообщили в ГИБДД республики. Среди них есть пострадавшие: в Иволге в ДТП травмы получил 4-летний ребенок, а в Заиграевском районе четыре девочки – подростка.

- В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС было выявлено 593 нарушения ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 27 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, семь пьяных нарушителей были задержаны по сообщениям бдительных граждан, позвонивших в Дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 292902, 292999 и написавших через анонимный чат-бот @gibdd03_bot, - рассказали в ГИБДД ресупблики.

Фото: Номер один