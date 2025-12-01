У жителей Бурятии с нового года вырастет зарплата

Глава Бурятии в своем телеграм-канале сообщил о том, с 1 января 2026 года повысится минимальный размер оплаты труда. Соответствующий закон уже подписан президентом РФ, принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Для Бурятии его значение составит от 40 639,5 до 59 604,6 рублей в зависимости от района, пояснил глава республики.

- 40 639,50 рублей – в Улан-Удэ, в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районах. 48 767,40 рублей – в Баргузинском, Курумканском и Окинском районах. 59 604,60 рублей – в г. Северобайкальск, в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах, - уточнил Цыденов.

Фото: Номер один