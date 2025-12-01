С дорог Улан-Удэ вывезли 2,5 тысячи кубометров снега

Пока жители Улан-Удэ спали, ночная смена Комбината по благоустройству убирала снег с городских дорог. Комплексы из снегопогрузчиков, грейдеров, самосвалов, тракторов-щеток снимали с дорог валы, накаты, наросты из снега и вывозили их на специализированные свалки.

- Больше всего снега убрано в Октябрьском районе – 1,3 тыс куб. метров, в Советском – свыше 900 куб.м., в Железнодорожном районе – 200 куб.м. 29, 30 ноября очищен Шефский подъем, Селенгинский мост, ул. Куйбышева, Коммунистическая, Лебедева, Ключевская, пр. Автомобилистов, Чертенкова и Хоца-Намсараева, - сообщают в мэрии города.

Фото: мэрия города