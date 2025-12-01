В Улан-Удэ на несколько часов отключат воду и отопление в 47-м квартале

В Улан-Удэ жители 47-х кварталов сегодня на несколько часов останутся без отопления и горячей воды. Как сообщили в комитете городского хозяйства со ссылкой на ТГК-14, блага цивилизации отключат для устранения утечки и замены задвижек.

ГВС и тепла не будет с 13:00 до 17:00:

- на проспекте Строителей 4,6,8,14,18,22,24,26,28,32,34,36,3844,50,52, 54,56,56а,58,58а.

- в МДОУ д/с № 96 «Калинка» 1, 2 корпус.

- в МАУ СОШ № 49.