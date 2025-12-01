Общество 01.12.2025 в 11:40

Глава района Бурятии получил представление за наваленные кирпичи

Из-за строительного мусора возле детсада образовалась свалка
A- A+
Текст: Карина Перова
Глава района Бурятии получил представление за наваленные кирпичи
Фото: архив «Номер один»

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии по требованию прокурора ликвидировали несанкционированную свалку площадью более 400 кв. м.

Подрядчик складировал строительный мусор, кирпичи и демонтированные бетонные столбы возле детского сада. И никто ничего не вывез. Как отметили в прокуратуре республики, орган местного самоуправления не принимал меры по уборке отходов.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе МО «Джидинский район». По результатам его рассмотрения участок очищен от мусора», - заключили в надзорном ведомстве.

Теги
свалка прокуратура

Все новости

В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
01.12.2025 в 12:48
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
01.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций
01.12.2025 в 12:23
В Улан-Удэ в конце недели стартует зимний спортивный сезон
01.12.2025 в 12:20
В Бурятии 18-летняя сотрудница ПВЗ наворовала на 32,5 тыс. рублей
01.12.2025 в 12:16
У водителя не получилось перевезти золотые слитки в Китай
01.12.2025 в 12:10
Дорожники назвали виновных в коллапсе на федеральной трассе «Байкал»
01.12.2025 в 12:03
Специалисты похоронного дела из Улан-Удэ посетили выставку гробов
01.12.2025 в 11:45
Глава района Бурятии получил представление за наваленные кирпичи
01.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ на несколько часов отключат воду и отопление в 47-м квартале
01.12.2025 в 11:11
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ появилась бесплатная вода
Там установили питьевые фонтанчики
01.12.2025 в 12:48
Сегодня новая Toyota Camry 3,5 подорожала почти на 3 миллиона рублей
С 1 декабря вступили в силу новые ставки утилизационного сбора
01.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ завершены масштабные работы по замене инженерных коммуникаций
Они проходили на пересечениях улиц Смолина-Советская и Смолина-Кирова
01.12.2025 в 12:23
В Улан-Удэ в конце недели стартует зимний спортивный сезон
Спортивные объекты города смогут принять более 10 тысяч жителей
01.12.2025 в 12:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru