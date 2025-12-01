Глава района Бурятии получил представление за наваленные кирпичи

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии по требованию прокурора ликвидировали несанкционированную свалку площадью более 400 кв. м.

Подрядчик складировал строительный мусор, кирпичи и демонтированные бетонные столбы возле детского сада. И никто ничего не вывез. Как отметили в прокуратуре республики, орган местного самоуправления не принимал меры по уборке отходов.

«В целях устранения выявленных нарушений прокурор внес представление главе МО «Джидинский район». По результатам его рассмотрения участок очищен от мусора», - заключили в надзорном ведомстве.